Честит юбилей на Стойко Пеев

Рожден ден днес има големият български театрален, кино и телевизионен актьор Стойко Пеев, който празнува своя 70-ти юбилей. Роден на 12 ноември 1956 г. в село Генерал Киселово, Варненско, първоначално завършва средно техническо образование във Варна, но влечението му към сцената го отвежда във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. През 1981 г. той завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Анастас Михайлов и веднага се присъединява към трупата на Театър „Българска армия“, където реализира десетки забележителни роли.

Големият му национален пробив в киното идва още с дебюта му през 1981 г. в епичната трилогия „Хан Аспарух“ на режисьора Людмил Стайков. Превъплъщението му в ролята на основателя на българската държава хан Аспарух го превръща в едно от най-разпознаваемите лица в българското кино и му носи редица престижни отличия, сред които наградата „Златна роза“ и Първа награда за дебют на Съюза на българските филмови дейци.

Филмографията му включва още участия в класиката „Време разделно“, както и в популярни продукции като „Корпус за бързо реагиране“ и известни телевизионни сериали като „Забранена любов“. Силното му сценично присъствие, харизма и плътен глас го утвърждават като един от обичаните актьори в българското изкуство.

Днес празнуват още:

Ирини Жамбонас, актриса

Любен Кънев, актьор

Проф. Любен Тотев, бивш ректор на Минно-геоложки университет