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Румънец блъсна полицай

Румънец блъсна полицай

Полицай беше блъснат от румънски автомобил на кръговото кръстовище пред Дунав мост в Русе. Румънецът забърсал 30-годишния униформен, който регулирал т...

24 август | 17:35
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