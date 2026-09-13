Издирва се румънец. Блъснал патрулка, ранил полицаи и избягал
Минал е през "Дунав мост"
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Минал е през "Дунав мост"
Закъсалият мъж е бил с неподходяща за високата планина екипировка
Оказа се стар познайник на полицията
Какво се случи по време на блокадата
Без значение дали навън е плюс 45 или минус 20 градуса, Йонуц тренира шест пъти в седмицата
Тя бе създадена от румънец
Министърът на туризма да покани българи и чужденци, както направиха гръцкият и испанският министър, призовават хогелиери
Румънецът Думитру Команеску влезе в книгата на Гинес
Пулев ще се боксира срещу румънецът Богдан Дину
Шампионът на България "Лудогорец" може да се раздели през лятото с една от големите си звезди. Става въпрос за халфа Андрей Преперлица. Румънският нац...
42-годишен румънец и двама мъже с немско гражданство на 45 г. и 34 г. са загиналите при тежката катастрофа на пътя Бяла - Русе, съобщиха от полицията....
Българин и румънец са арестувани, след като се опитали да поставят скиминг устройство на банкомат в камбоджанския град Сием Реап, информира Cambodia D...
Сноубордистът е невредим, спасители го извадиха от преспите Екстремен сноубордист от Румъния предизвика лавина пов връх Тодорка в Пирин планина. Люби...
Хиени се опитват да отмъкнат под носа на "Лудогорец" румънец. Кипърски и португалски мениджъри надушиха кризата в "Астра" и се опитват да направят пар...
Хероинът, открит в служебния автомобил на шефа на областната дирекция на МВР в Монтана Ивайло Антонов, най-вероятно е на румънеца Константин Фаркаш, с...
Полицай беше блъснат от румънски автомобил на кръговото кръстовище пред Дунав мост в Русе. Румънецът забърсал 30-годишния униформен, който регулирал т...
Наши граничари спряха румънски ван, пълен с 900 бутилки българско вино от по 2 л в багажника. Чужденецът искал да прекара виното през Дунав мост в род...
Най-богатият човек в Румъния Йон Никулае ще лежи в затвора 2,5 години. Окончателната присъда бе произнесена днес от Апелативния съд в Букурещ, след ка...
По чудо се отърва румънски тираджия без тежки травми, след като се обърна с тира си край коритото на река Струма. Камионът пътувал по обходния маршрут...
Петричанка бе пометена на улица от румънски шофьор. Инцидентът е станал по тъмно, към 05,00 часа в петък в южния град. Пешеходката Д.Т., на 32 г., в...