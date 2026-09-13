Иманяри удариха мистична крепост. Чудо на България в опасност
Ръководството на парк "Витоша" е длъжно да защити ценния обект
Следете всички новини, анализи и коментари за Набези. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ръководството на парк "Витоша" е длъжно да защити ценния обект
От 3 януари т.г. влак между Монтана и Берковица не се движи, съобщиха от ж.п. гарата в Монтана. Причината е, че композициите не могат да бъдат опазени...
Набези на роми, които разбиват с чукове бетонните стени на старата фабрика „Текстилни влакна" в Чирпан, са предотвратени от полицията в града. Униформ...
Общ фронт срещу набезите на бежанци и срещу тероризма ще бъде създаден скоро на Капитан Андреево. "Подписваме тристранно споразумение в един от може б...
Пловдив. Цяло Карлово вече се бои от гладната мечка, която от известно време всяка нощ вилнее в пчелните ферми на кв. "Сушица". Миналата вечер страхов...
Среща на общинското ръководство в Казанлък с жителите на с. Копринка
Благоевград. Изгладнели мечки нападат домашни животни в района на Кресна, алармираха местни стопани. Хората не смеят да изкарват стадата си високо в п...
Сливен. Посягането на пчели и кошери е хит сред апашите и злосторниците в Сливенско и Ямболско. 70 кошера, собственост на пенсионерка в село Младово,...
Благоевград. Вандали рушат общинска собственост, алармираха от община Благоевград. Потрошени са спирките, които се намират на улица „14-ти полк”. Спир...