Новият президент на Тайван: Китай ръмжи, Харвард ликува
Първа американска визита след победата на Уилям Лайт
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Президент. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първа американска визита след победата на Уилям Лайт
Карлес Тускетс ще управлява клуба до 3 месеца
Ули Хьонес сдаде поста пред 9000 делегати
Това е опозиционната сенаторка от Демократично социално движение Янине Анес
Това е 60-годишният Алберто Фернандес
Световната футболна федерация ФИФА избира нов президент днес. 207 делегати от цял свят пристигнаха в Цюрих, за да участват на извънредния конгрес, на...
Гръцкото правителство избра Прокопис Павлопулос за президент на страната. 64-годишният бивш консерватор и министър бе номиниран от премиера Алексис Ци...
Техеран. Президентът на Иран Хасан Роухани обяви, че ще следва „пътека на умереността", но няма да се откаже от противоречивата ядрена програма на...