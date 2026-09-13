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ФИФА избира нов президент

ФИФА избира нов президент

Световната футболна федерация ФИФА избира нов президент днес. 207 делегати от цял свят пристигнаха в Цюрих, за да участват на извънредния конгрес, на...

26 февруари | 8:16
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