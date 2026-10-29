Зимата настъпва към България! Дъждът преминава в сняг

Сериозна промяна във времето очаква България в началото на ноември. След няколко облачни и дъждовни дни ще последва ново застудяване, което ще свали максималните температури под 10 градуса в цялата страна. В Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг, а вероятността за значителни количества валежи се увеличава. Още днес обаче на места дъждовете ще отслабнат и облаците ще се разкъсат, преди да започне новият период на нестабилно време.

Днес дъждовете постепенно спират

Днес времето ще бъде предимно облачно, като на места ще превалява дъжд. Валежите ще бъдат главно в Северна и Източна България, но с напредването на деня постепенно ще отслабват. До вечерта се очаква да спрат в почти цялата страна.

Повече слънчеви часове ще има над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина. Там облачността ще се разкъса и ще намалее, създавайки условия за временно подобрение на времето.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в Източна България и по долината на Струма - от север. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, като в София се очакват около 12 градуса.

Сняг в планините, дъжд край морето

В планините ще се задържи облачно, като валежите ще обхванат главно Стара планина, Рила и Пирин. Под 2000 метра ще вали дъжд, а във високите части валежите ще бъдат от сняг. До вечерта се очаква те постепенно да спрат.

Планинският вятър ще бъде умерен до силен от север-североизток. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигат около 8 градуса, докато на 2000 метра ще бъдат едва около 3 градуса.

По Черноморието също ще преобладава облачно и дъждовно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а дневните температури ще бъдат между 14 и 15 градуса. Морската вода ще остане сравнително топла за сезона с температури от 16 до 17 градуса, но вълнението ще бъде 3-4 бала.

Дъждовен уикенд в цялата страна

В петък времето ще остане сравнително студено и облачно, като валежи ще има на повече места в източните и планинските райони. През събота и неделя дъждовете ще обхванат цялата страна, а температурите ще се задържат по-ниски от обичайните за по-топлите есенни дни.

Вятърът постепенно ще отслабва. В събота в много райони дори ще стихне, но в неделя отново ще се усили до слаб или умерен, като ще се ориентира от североизток.

Минималните температури през този период ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните - между 11 и 16 градуса. Облачността ще остане значителна, а валежите ще създават усещане за по-хладно време.

Във вторник идва по-сериозното застудяване

В началото на новата седмица се очаква временно отслабване на валежите. В понеделник в много райони дъждовете ще спрат, но следобед от юг отново ще започнат да се активизират.

Във вторник валежната обстановка ще се усложни. Дъждовете ще обхванат цялата страна, като ще се повиши вероятността за значителни количества. Вятърът ще се ориентира от север и ще се усили, пренасяйки нова порция студен въздух.

С понижението на температурите ще се създадат условия за промяна във вида на валежите. В Предбалкана и високите полета дъждът ще започне да се примесва със сняг, а на отделни места е възможно да премине изцяло в снеговалеж.

Под 10 градуса в цяла България

В сряда застудяването ще се усети още по-осезаемо. Максималните температури в цялата страна ще останат под 10 градуса, което ще направи времето доста студено за началото на ноември.

В Източна България валежите ще продължат, докато в западната част на страната постепенно ще отслабват и ще спират. Северният вятър ще поддържа притока на студен въздух, а във високите части и районите с достатъчно ниски температури ще останат условията за снеговалежи.