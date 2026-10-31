Октомври хлопва вратата с дъжд, сняг високо в планините

Дъждовно и мрачно време ще изпрати октомври. В събота, 31 октомври, облаците ще покрият почти цялата страна, а на много места, главно в Западна и Централна България, ще превалява дъжд, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните – от 10 до 15 градуса. В София термометрите ще показват около 7 градуса сутринта и 11 през деня.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В планините дъждът преминава в сняг

Зимата ще напомни за себе си по високите части на планините. В Западна и Централна България ще вали дъжд, който над 1800 метра ще преминава в сняг.

По върховете ще духа умерен, временно силен юг-югозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – едва 3.

Облачно и ветровито край морето

По Черноморието също няма да има много слънце. Ще преобладава облачно време с умерен север-североизточен вятър.

Максималните температури ще достигат 13–14 градуса, морската вода ще бъде 16–17 градуса, а вълнението – 2–3 бала.

Атмосферното налягане ще остане около или малко над средните стойности за месеца.

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