Светци, които изцеляват, почитаме днес! Една храна е много важна и кой има имен ден

На 31 октомври Българската православна църква почита паметта на светите апостоли Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и Аристовул. Те са сред седемдесетте Христови ученици, които през първи век разпространявали християнството сред различни народи.

Според църковното предание всеки от тях поел по свой път, но всички посветили живота си на проповядването на Христовото учение.

Свети Стахий бил близък сътрудник на апостол Андрей Първозвани, който го поставил за епископ във Византион – бъдещия Константинопол. Така той станал първият в дългата поредица предстоятели на Цариградската църква. В продължение на шестнадесет години проповядвал и създавал християнски общности.

Свети Амплий бил епископ в Диосполис, днешния Лод, свети Урбан проповядвал в Македония, а свети Наркис – в Атина. И тримата загинали мъченически заради вярата си.

Свети Апелий бил епископ в Ираклия, край Мраморно море, а за свети Аристовул преданието разказва, че достигнал чак до Британия, където разпространявал християнството.

Кръвта на мъченик изцелила жена

На този ден Църквата почита и свети Епимах Египетски, живял по време на гоненията срещу християните.

Според житието му той се противопоставил на езическите култове в Александрия и разрушил идоли в местен храм. Заради това бил заловен и подложен на жестоки мъчения.

Църковното предание разказва за чудо, случило се по време на страданията му. Капка от кръвта на мъченика попаднала в окото на жена, която не виждала с него, и тя прогледнала.

Епимах останал непреклонен във вярата си и бил обезглавен.

Какво не бива да правим според поверията?

С 31 октомври се свързват и народни вярвания, които нямат отношение към църковните правила.

Според едно от разпространените поверия на този ден не бива да се дават или вземат пари назаем. Вярва се, че заедно с парите човек може да изгуби късмета и благополучието си.

Друго любопитно вярване е свързано с храната. Според него на трапезата трябва да има пилешко месо, защото дори малко парче символично предпазва семейството от неприятности и злини.

Тези обичаи се срещат в популярни описания на източноевропейския народен календар, но не са установени като задължителни български традиции.

В българския народен календар дните след Димитровден бележат прехода към зимата. Някога стопаните приключвали основната работа на полето, прибирали реколтата и подготвяли домовете си за студените месеци.

Кой празнува имен ден?

Светците, почитани на 31 октомври, са небесни покровители на хората с редките имена Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и Аристовул.