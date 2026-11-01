Небето се отприщва над България, 18 области под жълт код

България посреща ноември със сериозно влошаване на времето, проливни дъждове и предупреждения за опасни валежи в 18 области. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за Западна и Централна България, където на места се очакват между 25 и 35 литра дъжд на квадратен метър, а локално и повече.

В планините дъждът ще преминава в сняг, като не са изключени и гръмотевични бури. Най-притеснителното е, че след кратко отслабване на валежите в понеделник във вторник се задава ново активизиране, което може отново да донесе значителни количества дъжд в голяма част от страната.

Неделя под дъждовна обсада

Днес, 1 ноември, облаците ще покрият цялата страна, а на много места в западните и централните райони ще вали дъжд. Около и след обяд валежите постепенно ще обхванат и Източна България, макар че за тези райони не е обявен предупредителен код. Най-големи количества дъжд се очакват в западната и централната част на страната, където на отделни места валежите ще бъдат значителни.

Ще духа най-често умерен източен вятър, който ще засилва усещането за хладно и неприятно време. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а в София термометрите ще показват около 9 градуса. Интензивните валежи могат да затруднят движението по пътищата, затова шофьорите трябва да се съобразяват с мокрите настилки и намалената видимост.

Сняг и гръмотевици връхлитат планините

В планините обстановката ще бъде още по-сурова. Облачността ще остане плътна, а валежите ще бъдат от дъжд, като над 1700 метра надморска височина ще преминават в сняг. В масивите на Западна и Централна България се очакват значителни количества валежи, а на отделни места ще има и гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен и силен от югоизток, което допълнително ще усложнява условията във високите части. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 6 градуса, докато на 2000 метра ще бъде близо до нулата.

Черноморието също попада под дъждовните облаци

По Черноморието денят ще започне и ще продължи със значителна облачност. Около и след обяд на много места ще завали дъжд, а умереният и силен източен вятър ще направи времето неприятно за разходки край брега.

Температурите на въздуха ще бъдат малко по-високи в сравнение с вътрешността на страната, като максималните стойности ще достигнат 15-16 градуса. Морската вода ще бъде с температура 16-17 градуса, а вълнението на морето ще е около 3 бала.

Понеделник носи кратка пауза, но изтокът остава под пороите

В понеделник, 2 ноември, от югозапад валежите временно ще започнат да отслабват и постепенно ще спират. Това обаче няма да означава край на дъждовната обстановка, защото в Източна България валежите ще продължат през целия ден.

Особено значителни количества се очакват в североизточните райони, където дъждът ще бъде най-упорит. Вятърът ще остане умерен и силен от изток, а в източната част на страната ще бъде от изток-североизток.

Вторник носи нова мощна вълна от валежи

Във вторник, 3 ноември, обстановката отново ще се усложни. Валежите ще се активизират и има повишена вероятност на много места в България да бъдат значителни по количество. Това ще бъде поредното сериозно изпитание след дъждовното начало на месеца.

В планините над около 1500-1600 метра отново ще вали сняг, а в Рило-Родопската област ще има условия и за гръмотевици. Източният вятър ще продължи да бъде умерен и силен, а в Източна България ще се ориентира от изток-североизток.

Температурите в началото на седмицата ще се променят сравнително слабо през денонощието. Минималните ще останат относително високи, а максималните ще варират в широки граници от около 7-8 до 15-17 градуса.

Сряда започва с дъжд, след това идва застудяване

В сряда, 4 ноември, валежите ще продължат в Източна България, докато в западните райони постепенно ще отслабват и ще спират. Вятърът в Западна България ще намалее, но в източната част ще продължи да духа предимно умерено от север-североизток.

Температурите ще започнат да се понижават, като застудяването ще се усеща все по-осезаемо. Атмосферната обстановка постепенно ще се успокоява от запад на изток, но облаците ще се задържат над значителна част от страната.

Четвъртък носи обрат, но студът се засилва

В четвъртък, 5 ноември, валежите почти навсякъде ще спрат, а облачността постепенно ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне и в източните райони, което ще сложи край на продължителния период със силен източен въздушен поток.

Затопляне обаче няма да има. Напротив, температурите ще се понижат още малко, като минималните ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса, а максималните ще достигат едва 6-11 градуса. Така след поредицата от дъждовни дни страната ще премине към значително по-студено време.

Петък носи температури около нулата и сутрешни мъгли

В петък, 6 ноември, сутринта в Западна България ще бъде почти тихо, което ще създаде благоприятни условия за образуване на мъгли в затворените котловини. Минималните температури ще бъдат още по-ниски и на места ще достигнат около нулата.

През деня постепенно ще се появи северозападен вятър, който ще се усили до умерен. Той ще разсее мъглите и ще подобри видимостта, а облачността ще остане разкъсана. Очаква се и слабо повишение на дневните температури.

Събота завършва седмицата с нов студен вятър

В събота, 7 ноември, времето ще остане ветровито, като северозападният вятър ще донесе ново слабо понижение на температурите. По-значителна облачност ще има над Централна Северна и Североизточна България, докато в останалите райони облаците ще бъдат по-разкъсани.

На отделни места в централните и североизточните части на страната ще превали слаб дъжд. Така седмицата ще завърши със сравнително хладно и ветровито време, след като в началото й значителни валежи ще обхванат голяма част от България.