Църковният календар за 1 ноември - необикновено чудо и важни забрани

Православната църква почита днес, 1 ноември, паметта на светите братя Козма и Дамян, прочули се като лечители и чудотворци. Според християнското предание двамата можели да изцеляват дори хора, от които другите лекари вече се били отказали, но никога не искали пари за помощта си, затова ги наричат още безсребърници. С празника е свързана необикновена легенда за три яйца, братска разпра и камила, която внезапно проговорила. Народните поверия пък разкриват как по времето на този ден може да се предскаже началото на истинската зима и дали пролетта ще закъснее.

Двамата братя, които лекували без пари

Според църковното предание Козма и Дамян живели през II-III век в Мала Азия. Останали без баща още в ранна възраст, те били отгледани от майка си, която ги възпитала в християнската вяра. Братята проявили необикновена дарба да помагат на болните и били изпратени да изучават медицина.

Освен лекарските си знания те притежавали и дара на чудотворството. Вярвало се, че молитвите им могат да изцелят дори най-тежките заболявания. Козма и Дамян обаче категорично отказвали възнаграждение, следвайки Христовата повеля: „Безплатно сте получили, даром давайте“.

Три яйца предизвикали голяма разпра

Една от най-необикновените легенди за светите братя разказва за жена, страдаща от тежка болест. Лекарите вече били изгубили надежда за нейното оздравяване, но Козма и Дамян успели да я изцелят.

Изпълнена с благодарност, жената решила да подари на Дамян три яйца. Той първоначално не искал да приеме нищо, но тя го убедила да вземе скромния дар в името на Светата Троица.

Когато Козма научил за случилото се, силно се разгневил. Той сметнал, че брат му е нарушил обещанието никога да не приема заплащане за лечението на болните. Разочарованието му било толкова голямо, че пожелал след смъртта си да бъде погребан отделно от Дамян.

Проговорила камила разрешила спора

Първи от двамата братя починал Козма. Когато по-късно си отишъл и Дамян, хората изпаднали в затруднение. Те помнели желанието на Козма и не знаели дали да погребат двамата заедно, или да изпълнят последната му воля.

Тогава според преданието се случило истинско чудо. Една камила внезапно проговорила с човешки глас и обяснила, че братята трябва да бъдат положени в общ гроб. Причината била, че Дамян не приел трите яйца като заплащане, а от почит към Светата Троица.

Така необикновеното животно сложило край на колебанията и двамата лечители били погребани заедно.

Народните поверия предсказват каква ще бъде зимата

В народните представи денят на Козма и Дамян е свързан не само със здравето, но и със знаците на природата. По времето на празника хората се опитвали да отгатнат колко сурова ще бъде зимата и кога ще настъпи пролетта.

Ако на 1 ноември времето е кишаво, а пътищата са кални, според старо поверие истинската зима ще настъпи след четири седмици. Особено внимание се обръщало и на птиците. Ако летят високо, се очаква снежна зима, докато ниският им полет предвещава по-малко валежи.

Има и друго любопитно предсказание. Ако денят е мразовит и вече е паднал сняг, народната традиция го приема като знак, че пролетта ще бъде късна и студена.

Какво не бива да се прави на 1 ноември

Според народните вярвания на този ден не трябва да се отказва помощ на човек в нужда. Милосърдието е особено важно, защото самите Козма и Дамян посвещавали живота си на безвъзмездната грижа за болните и бедните.

Поверията предупреждават също да не се харчат безразсъдно пари и да не се правят ненужни покупки. Смятало се, че прахосничеството на празника може да донесе материални затруднения и бедност.

Не се препоръчва и човек да се отдава на униние, отчаяние и тъга. Според традиционните представи денят трябва да премине в спокойствие, добри дела и грижа за близките.

Какво носи здраве и благополучие според традицията

На 1 ноември вярващите отправят молитви към светите Козма и Дамян, които се почитат като покровители на лекарите и лечителите. Към тях се обръщат хора, които търсят духовна подкрепа при болест, надяват се на оздравяване или се молят за здравето на своите близки.

Според преданието братята помагали не само на хора, но и на животни. Затова те се приемат и като закрилници на домашните животни и птиците.

В народните представи Козма и Дамян са и пазители на семейното огнище. На празника се отправят молитви за мир и разбирателство в дома, за щастлив семеен живот и благополучие. Неомъжените момичета традиционно се молят да срещнат добър и надежден съпруг, а учащите търсят закрилата на светците за успех в усвояването на знанията.