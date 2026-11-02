Църковният календар за 1 ноември - необикновено чудо и важни забрани
Легенда за проговорила камила пази паметта на двама светци, които лекували безплатно и помагали на бедните
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Легенда за проговорила камила пази паметта на двама светци, които лекували безплатно и помагали на бедните
Първият ден на юли е посветен на двама братя, чиито имена са станали символ на милосърдие и чудотворство
София. На първи юли православната църква прославя почита светите безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. Днес манастирът от Пловдивска епархия "Св....