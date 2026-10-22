Днес не посягайте към ножицата. Поверие предупреждава за беди

Православната църква почита днес свети равноапостолен Аверкий, епископ Йераполски и чудотворец, чийто живот е свързан с необикновени събития и разпространението на християнството. На този ден Българската православна църква отбелязва и прославлението на светите мощи на патриарх Евтимий Търновски.

Според разпространени народни поверия празникът носи особени предупреждения, свързани със започването на нови начинания, подстригването и работата на полето. Старите предсказания за времето пък свързват деня с първите сериозни студове и наближаването на зимата.

Светецът, който не се уплашил от разгневена тълпа

Свети Аверкий живял през II век в Мала Азия, на територията на днешна Турция. Той станал епископ на град Йерапол, където християните първоначално били малобройни, а езическите вярвания все още имали силно влияние.

Според житието му веднъж Аверкий разрушил идолите в езическо светилище, което предизвикало гнева на местните жители. Вместо да избяга от разгневената тълпа, той излязъл пред хората и започнал да им проповядва. Църковното предание разказва, че изцелил трима болни, а на следващия ден повече от 500 души приели християнството.

По-късно светецът предприел дълги пътувания из Сирия, Киликия и Месопотамия, като посетил и Рим. Заради огромната си проповедническа дейност получил названието равноапостолен, което означава, че делото му е съпоставимо с това на Христовите апостоли. Починал в дълбока старост, а оставеният от него надгробен надпис е сред ценните свидетелства за ранното християнство.

България почита и патриарх Евтимий

Днешният ден има особено значение и за българската духовна история. Църквата отбелязва прославлението на мощите на свети Евтимий Търновски, последния патриарх на Второто българско царство, превърнал се в символ на духовната съпротива и съхраняването на българската книжовност.

Неговите свети мощи се пазят в Бачковския манастир, където през 1905 г. е открит гробът, свързван с великия духовник. През 2023 г. Българската православна църква установи специално честване на тяхното прославление.

Какво не бива да правите днес според поверията

С деня на свети Аверкий са свързани няколко любопитни народни забрани. Според едно от поверията не бива да се започват важни нови начинания, защото всичко предприето тогава можело да донесе затруднения, неуспехи и неприятности.

Друго вярване съветва да се избягва работата на полето и в градината. Смятало се, че земята трябва да бъде оставена да си почине и да събере сили преди настъпването на зимата. Затова тежките земеделски занимания се отлагали за друг ден.

Особено любопитна е забраната за подстригване и рязане на ноктите. Според суеверието с отрязаната коса или нокти човек можел символично да отнеме част от жизнените си сили и да привлече болести през студените месеци. Тези поверия не са църковни предписания и няма основание да се приемат като действителна опасност.

Шест знака разкриват каква зима ни очаква

В някои народни календари денят е известен и като Аверкий Ледостав. Названието се свързва с първите сериозни застудявания, когато природата започва да се подготвя за зимния сезон.

Според старите поверия ясното и спокойно време предвещава продължителна топла есен. Ако завали дъжд, се очакват поледици през зимата, а появата на първия сняг се приема като знак за ранна и снежна зима.

Силният вятър предсказва ветровити зимни месеци, докато ясното и звездно небе вечер се свързва с настъпването на мразовити дни. Наблюдавало се и поведението на птиците - ако летят ниско, хората очаквали скорошно влошаване на времето.

Тези знаци са част от народните представи за смяната на сезоните, а не надеждна метеорологична прогноза. Те обаче пазят спомена за времето, когато хората се ориентирали за предстоящата зима най-вече по природата.