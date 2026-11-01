Времето през седмицата. Слънцето пробива, но студът остава

Предстоящата седмица ще премине под знака на динамично време, чести валежи и сравнително ниски температури. В началото на периода над страната ще се задържи облачно време, като на много места дъждовете ще бъдат значителни. В планините, с понижението на температурите, дъждът ще преминава в сняг, а вятърът от изток-североизток ще създава усещане за по-студено време.

В средата на седмицата валежите постепенно ще отслабват и ще спират, първоначално в Западна България, а по-късно и в източните райони. В края на периода ни очаква по-спокойно време, но със студени сутрини, условия за мъгли в някои котловини и ново усилване на северозападния вятър, прогнозират от "Метео Балканс".

Понеделник: Значителни валежи в Източна България

В понеделник от югозапад валежите временно ще отслабват и на места ще спират. Същевременно в Източна България ще остане облачно, с продължаващи дъждове, като по-значителни количества се очакват в Североизточна България.

Вятърът ще бъде умерен и силен от изток, а в източните райони – от изток-североизток. Температурите ще останат сравнително високи за периода, като дневният им ход ще бъде малък заради плътната облачност и валежите.

Вторник: Ново активизиране на валежите, дъжд и сняг в планините

Във вторник валежите отново ще се активизират. Вероятността за значителни количества дъжд на много места в страната ще бъде повишена. В планинските райони над 1400–1600 метра валежите ще преминават в сняг, а в Рило-Родопската област са възможни и гръмотевични явления.

Ще продължи да духа умерен и на места силен източен вятър, който в Източна България ще бъде предимно от изток-североизток.

Температурите ще останат с малък дневен ход. Минималните ще бъдат сравнително високи, докато максималните ще са в по-широки граници – от 5°C–8°C в районите с по-продължителни валежи до 13°C–17° в местата с по-благоприятни условия.

Сряда: Валежите постепенно спират от запад

В сряда валежната обстановка постепенно ще започне да се успокоява. В Източна България дъждовете ще продължат, докато в западните райони валежите постепенно ще отслабват и ще спират.

Вятърът в Западна България ще отслабне, докато в източните части на страната ще остане предимно умерен, от север-североизток. С нахлуването на по-студен въздух температурите ще се понижат осезаемо.

Четвъртък: По-студено, но с повече слънчеви часове

В четвъртък валежите почти навсякъде ще спрат. Облачността постепенно ще се разкъсва и на места ще намалява, което ще създаде условия за повече слънчеви часове.

Вятърът ще отслабне, включително и в източните райони. Ще продължи обаче понижението на температурите. Минималните ще бъдат предимно между 0°C и 7°, а максималните ще достигат около 5°C–11°.

Петък: Студено утро и условия за мъгли

В петък сутринта в Западна България вятърът ще бъде почти тих. В някои от затворените котловини ще има условия за образуване на мъгли и намалена видимост. Минималните температури ще се понижат допълнително, като на места ще се доближат до 0°.

През деня ще се появи северозападен вятър, който постепенно ще се усилва до умерен. Видимостта ще се подобрява, а облачността ще бъде разкъсана, с повече слънчеви периоди. Температурите слабо ще се повишат.

Събота: Ветровито време и слаби валежи на североизток

В събота страната ще остане под влиянието на северозападен вятър, който на места ще бъде умерен и временно силен. С него ще прониква малко по-студен въздух и температурите слабо ще се понижат.

По-значителна облачност се очаква над Централна Северна и Североизточна България, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната времето ще бъде предимно без валежи, с променлива облачност.

Какво време ни очаква през седмицата?

Предстоящият период ще бъде характерен с честа промяна на атмосферната обстановка. Най-съществени валежи се очакват в началото на седмицата, особено във вторник, когато на много места в страната дъждовете могат да бъдат значителни.

В планините над 1500–1600 метра ще има условия за снеговалежи, а с преминаването на валежната обстановка и последващото застудяване ще се създадат предпоставки за по-трайна снежна покривка по високите части.

След средата на седмицата времето постепенно ще се стабилизира. Температурите ще се понижат, а в края на периода ще има условия за мъгли и студени сутрини, особено в котловините на Западна България.