Честит юбилей на Мария Каварджикова

Рожден ден днес има една от най-обичаните и признати български актриси на театралната сцена и в киното Мария Каварджикова, която празнува юбилей. Родена е на 2 ноември 1956 г. в град Крумовград. През 1978 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (днес НАТФИЗ) в класа на проф. Надежда Сейкова.

Професионалният ѝ път започва в Драматичен театър „Боян Дановски“ в Перник (1978 – 1986 г.), след което продължава в театър „Сълза и смях“ (1986 – 1990 г.). От 1991 г. тя е сред водещите имена в трупата на Народния театър „Иван Вазов“, като същевременно участва и в постановки на Театър 199 и Малък градски театър „Зад канала“. Запомнящи се нейни роли на сцената включват героини в пиеси на Антон Чехов, Молиер, Артър Милър и Мартин Макдона. За таланта си е отличавана многократно, включително с награди „Аскеер“ и престижния почетен знак „Златен век“.

Освен в театъра, Каварджикова има десетки роли в киното и телевизията. Широката публика я познава и от популярни български сериали като „Откраднат живот“ (в ролята на Евгения Генадиева), а гласът ѝ е добре познат и от редица дублажи на анимационни и игрални филми.

Тя се отличава с изключително присъствие, финес и психологическа дълбочина, завоювали ѝ място сред най-големите имена в съвременното българско изкуство.

Днес празнуват още:

Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена“ АД

Велислава Дърева, журналистка

Проф. Иван Газдов, художник

Димитър Бебенов, кинооператор и фоторепортер