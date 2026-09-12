Обновяват изцяло жп гара Искър
Строителните дейности са в напреднал етап на изпълнение и се очаква обектът да бъде завършен в началото на 2022
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Строителните дейности са в напреднал етап на изпълнение и се очаква обектът да бъде завършен в началото на 2022
Над 7 000 души са работили навремето в ж.п. завода на гара Искър в София, колкото един малък град. Сега руините показват единствено накъде са се запът...
Искат да бутнат сгради, за да изградят модерна автогара в града
София. От пресцентъра на "Софийска вода" обявяват временно прекъсване на водоснабдяването в част от кв. „Гара Искър". На 12-ти юли 2013 г. (петък), в...