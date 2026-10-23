Председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова бе избрана за член на Управителния съвет на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ). Изборът се състоя на 22 октомври в Брюксел.

При представянето на кандидатурата си Иванова акцентира върху по-активния обмен на опит между членовете и задълбочаването на конструктивния диалог с европейските институции. По думите ѝ банките за развитие могат да имат съществен принос за превръщането на европейските приоритети в конкретни инвестиции.

„Утвърждаването на публичните насърчителни банки като доверени партньори, наред с Групата на Европейската инвестиционна банка, ще позволи повече европейски средства да достигат до жизнеспособни проекти и ще ускори постигането на целите на европейските политики“, заяви председателят на Надзорния съвет.

В изказването си Иванова очерта насоките за развитие на ББР. Подкрепата за малките и средните предприятия остава основен приоритет, с фокус върху достъпни и гъвкави финансови инструменти, насочени към области с недостиг на ресурс. Банката ще работи за привличане на повече частен и институционален капитал чрез съвместни инвестиции и съфинансиране.

Сред останалите направления са подкрепата за значими национални и регионални проекти, включително чрез публично-частни партньорства. Целта е да се подобри ефективността на публичните инвестиции и да се разширят възможностите за дългосрочно финансиране на българската икономика.