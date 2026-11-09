Тежка зима очаква Украйна. Има риск за хуманитарна катастрофа

Предстоящата зима Украйна ще се изправи пред ужасна хуманитарна катастрофа.

Това съобщи CNN, като цитира Кристиан Влас, експерт по Източна Европа от ACLED, организацията, която следи глобалните конфликти.

Тази зима ще станем свидетели на ужасна хуманитарна ситуация, каза той.

Според него Москва едновременно се опитва да предизвика множество икономически сътресения в украинската икономика, особено във важни сектори като селското стопанство и износа на зърно.

Заплахата за населението се засилва и заради нарастващия брой руски въздушни удари. По данни на ACLED от началото на 2026 г. руските атаки са отнели живота на над 2700 украински цивилни. Броят на ударите се е увеличил от 3650 през януари до 5532 през октомври.

Хуманитарната ситуация се усложнява и от задълбочаващите се финансови проблеми. Проучване на Международния спасителен комитет показва, че 91% от анкетираните домакинства в Николаевска област спешно се нуждаят от финансова помощ. В Днепропетровска област този дял достига 42%.

Особено тежко е положението на земеделските производители. В някои райони фермери рискуват живота си, обработвайки земи, замърсени с мини, за да запазят единствения си източник на доходи. Унищожаването на складове, транспортни съоръжения и пристанищна инфраструктура допълнително затруднява търговията и износа на украинска продукция.



