Казахстан привлече инвестиции за над 2 млрд. долара. Изграждат "град на бъдещето"

Казахстан привлече сериозен интерес от европейски компании и финансови институции към изграждането на новия град Алатау. След инвестиционна обиколка в Лондон, Берлин и Франкфурт страната отчита 27 подписани споразумения с потенциал за инвестиции на стойност над 2 млрд. долара. Това съобщиха от казахстанското правителство в официалния му канал в Telegram.

Делегацията беше ръководена от заместник министър-председателя Канат Бозумбаев. По време на визитата си в Европа казахстанските представители проведоха срещи с банки, инвестиционни фондове и международни компании, с които обсъдиха финансирането на инфраструктурата и възможностите за дългосрочни вложения в бъдещия град.

Най-конкретни резултати бяха постигнати в Германия. По време на разговорите в Берлин и Франкфурт бяха подписани 18 споразумения с общ инвестиционен потенциал от 715 млн. долара.

Сред договореностите са партньорства между администрацията на Алатау, Alatau City Bank и германските финансови институции AKA Bank и KfW – държавната банка за развитие на Германия. Предвижда се съвместна работа по осигуряването на банково финансиране за градските проекти, както и доставката на германско оборудване.

Казахстанската делегация проведе разговори и с представители на WILO, Zrinski Solutions, Myron AG, Nikolaus & Co. и Schneider Group. Обсъдени са възможности за сътрудничество в изграждането на инженерна инфраструктура, производството на медицински изделия, токенизацията на активи и инвестиционното консултиране.

Интересът на европейските партньори обхваща още образованието, машиностроенето, здравеопазването, туризма и дигиталната икономика.

Специална съдебна система за инвеститорите

Казахстан планира да създаде и специална правна рамка за Алатау, която да гарантира по-голяма сигурност на международните инвеститори. Президентът Касъм-Жомарт Токаев вече обяви намерението в града да функционира отделна съдебна система.

Предвижда се създаването на инвестиционен съд, който ще разглежда търговски спорове съгласно принципите на английското общо право.

Междувременно проектът вече преминава от планове към реално строителство. На 26 октомври в Алатау беше направена първата копка на Iconic Complex. Многофункционалната сграда е замислена като първия небостъргач в новия град и една от знаковите му архитектурни забележителности.