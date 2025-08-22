Важно за ваучерите за храна. Какво се променя след еврото

Какво е важно да знаем за еврото и ваучерите за храна?

Средствата по ваучерите ще бъдат автоматично конвертирани от лев в евро, т.е. от работодателите и служителите (потребителите) няма да се изискват допълнителни действия;

Превалутирането от лев към евро

Превалутиране от лева в евро се извършва чрез разделяне на сумата в левове на пълната числова стойност на официалния курс, без закръгляне на курса.



След това сумите се закръглят до втория знак след десетичната запетая по стандартното математическо правило:



ако третият знак е под 5 - вторият не се променя;



ако е 5 или повече - вторият знак се увеличава с 1.



Пример: 100 лв. = 51,1291881 евро → закръглено: 51,13 евро.

Валутен курс от лев към евро

Официалният валутен курс, по който ще се случва превалутирането в България, е 1,95583 лева за 1 евро.

Стойност на ваучерите за храна в евро

Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) е 102,26 евро.

Използване на хартиени ваучери отпечатани преди 1 януари 2026 г. в лева

Хартиените ваучери в левове ще важат в търговската мрежа на Плъкси България до посочената дата на валидност на лицевата страна на ваучера. Те ще се използват по официалния курс и правилата за превалутиране. Осребряването ще се случва по обичайния начин.

Всички процеси по смяна на лева с евро са автоматични - не се изискват допълнителни действия от ваша страна.

