Петролът обърна посоката. Нови атаки в Ормузкия пролив разтърсиха пазарите

Цените на петрола отново тръгнаха нагоре след драматичния спад до двумесечно дъно, предизвикан от надеждите за прекратяване на войната срещу Иран. Пазарите обаче бързо смениха посоката заради новите нападения срещу петролни танкери в Ормузкия пролив, през който преминава значителна част от световната търговия с енергийни суровини. Инвеститорите внимателно следят сигналите от Вашингтон и Техеран, докато рискът за корабоплаването остава висок. Допълнително напрежение създават украинските удари срещу руската петролна инфраструктура, съобщават Ройтерс и Блумбърг.

Брентът отново над 92 долара

Към 09:00 часа българско време фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,03% до 92,43 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI добави 0,53% и достигна 86,57 долара. Повишението последва два дни на сериозни разпродажби, през които Брентът загуби около 7% от стойността си и за кратко падна под психологическата граница от 90 долара за първи път от август.

Въпреки поевтиняването през последните дни международният петролен еталон остава с над 50% по-скъп спрямо началото на годината. Основната причина за резките колебания са противоречивите сигнали около войната с Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нови американски удари няма да бъдат необходими, което първоначално доведе до спад на цените с повече от 3 долара за барел. Част от загубите обаче бяха възстановени, след като ирански представител от сферата на сигурността отрече между Вашингтон и Техеран да се водят преговори.

37 нападнати кораба само за месец

Най-сериозният непосредствен риск за петролните доставки остава Ормузкият пролив. Според Вашингтонския институт за близкоизточна политика през октомври в района са били атакувани 37 кораба - най-големият месечен брой от началото на войната. Нападенията продължават и през ноември, въпреки дипломатическите сигнали за възможно намаляване на напрежението.

Британската служба за морски търговски операции съобщи за ударен танкер край бреговете на Оман. Отделно военноморските сили на Иранската революционна гвардия обявиха, че два танкера са се запалили след попадане на морски мини в пролива. Анализатори на Лондонската фондова борса предупреждават, че дори при мирно споразумение възстановяването на нормалното корабоплаване ще зависи от разминирането, цените на застраховките и готовността на корабособствениците да поемат риска.

Ударите по Русия създават ново напрежение

Допълнителна несигурност идва от руската петролна индустрия, която продължава да понася удари от украински дронове. Последната атака предизвика пожар в района на стратегическото балтийско пристанище Уст-Луга, като трима работници бяха ранени. Според източници от сектора, цитирани от Ройтерс, капацитетът за преработка на петрол в Русия е намалял с около 30% от края на октомври заради подновените украински нападения.

На този фон Москва и Киев подновиха във вторник мирните си преговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Междувременно танкер с руски дизел, който първоначално беше посочил американско пристанище като дестинация, промени курса си край Ню Йорк. През октомври президентът Владимир Путин се съгласи Русия да доставя горива за американския и световния пазар по договореност с Тръмп, която предизвика критики от Демократическата партия.

Американските запаси растат, но горивата остават скъпи

Известно облекчение за пазара донесоха данните на Американския петролен институт. Според тях запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 9 милиона барела през седмицата до 6 ноември, а тези от дестилати, включително дизелово гориво, са нараснали с 1,5 милиона барела. Официалните данни на американското правителство се очакват в четвъртък.

Въпреки увеличените запаси американската Администрация за енергийна информация повиши прогнозата си за цените на горивата през 2027 г. Очакваната средна цена на бензина вече е 3,73 долара за галон, а на дизела - 5,03 долара. Прогнозата за добива на суров петрол в САЩ остава без промяна - 14,3 милиона барела дневно.