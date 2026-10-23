Цените на петрола пак нагоре. Близкия изток подплаши борсите

Цените на петрола отново поеха нагоре в азиатската търговия тази сутрин, след като новите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия засилиха опасенията за световните енергийни доставки. Международният сорт Брент достигна 113,75 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI премина психологическата граница от 100 долара.

Поскъпването идва след вчерашния скок от близо 4%, който изведе Брент до най-високото му равнище от началото на май. Инвеститорите следят с тревога ситуацията в Близкия изток, където продължаващите военни действия застрашават ключови петролни и транспортни маршрути, предаде Ройтерс.

Колко струва петролът тази сутрин

Към 7:39 часа българско време фючърсите на Брент поскъпнаха с 58 цента, или 0,5%, до 113,75 долара за барел.

Американският WTI прибави 66 цента, или 0,7%, достигайки 100,13 долара за барел. По-рано в азиатската сесия и двата сорта отчетоха леко понижение, но впоследствие отново преминаха на положителна територия.

В четвъртък Брент приключи търговията на 113,17 долара за барел, след като поскъпна с 4%. Това беше най-високата му цена на затваряне от 4 май насам. WTI завърши предишната сесия на 99,47 долара.

Брент се насочва към трета поредна седмица на поскъпване, докато американският петрол все още е на път да отчете седмичен спад.

Саудитска Арабия в центъра на напрежението

Основната причина за повишението са новите атаки на хутите срещу Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света.

В четвъртък държавната петролна компания „Сауди Арамко“ нареди евакуация на централата си в Дахран, близо до Бахрейн, заради ескалацията на военните действия.

Напрежението се засилва и около стратегическия проток Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив. Районът е сред ключовите маршрути за международните петролни доставки.

Анализаторите на нидерландската банка Ай Ен Джи предупреждават, че опасността от нова ескалация в Персийския залив поддържа значителна геополитическа надбавка в цените.

Проблеми с доставките и от Либия

Допълнително напрежение създават съобщенията за нарушения в петролния добив на Либия.

Според ръководителя на Националната петролна корпорация на страната затворен клапан на тръбопровод, свързващ находищата Хамада и Тахара с пристанището Завия, е довел до намаляване на производството.

Пазарните анализатори посочват, че бъдещото движение на цените ще зависи от продължителността на прекъсванията и от това дали атаките в Близкия изток ще засегнат допълнително доставките.

Според експерта Лин Тран от аналитичната компания XS.com продължаващите нападения и евентуалните забавяния на петролните доставки могат да осигурят по-трайна подкрепа за високите цени.