Петролът поевтиня след изненадващ ход на Вашингтон към Иран

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, заличавайки част от вчерашното поскъпване. Причината са подновените надежди за мирни преговори между САЩ и Иран, които отслабиха опасенията от прекъсване на доставките заради конфликта в Близкия изток. Допълнителен натиск върху котировките оказват очакванията за увеличаване на производството в Русия. Това съобщи Ройтерс, като отбеляза, че напрежението около Саудитска Арабия продължава да ограничава поевтиняването.

Брент падна до 114 долара за барел

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 1,22 долара, или 1,1%, до 114,10 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,33 долара, или 1,3%, и се търгуваше за 101,45 долара за барел. Понижението последва вчерашното поскъпване, когато Брент прибави 1,3%, а американският сорт - 3%.

Пазарите реагираха на съобщението на Уолстрийт джърнъл, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до Мохсен Резаи, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран. Според изданието посланието представлява опит за възобновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

„На пазара преобладава натискът за продажби на фона на очакванията, че мирните преговори може да бъдат възобновени“, заяви Юки Такашима, икономист в Номура Секюритис. Той уточни, че понижението на котировките засега остава ограничено заради продължаващите военни рискове.

Атаките на хусите поддържат напрежението

Сред основните опасения са възможността от нови удари на йеменските хуси и евентуална американска военна операция срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че рано днес е унищожила балистична ракета, изстреляна от хусите към източната част на кралството. Йеменските правителствени сили обявиха, че групировката е атакувала летището в Аден в сряда.

Ден по-рано хусите заявиха, че са нанесли ракетен удар по най-голямата петролна рафинерия на Саудитска Арабия. Съоръжението има капацитет от 550 000 барела дневно, но саудитските власти не потвърдиха незабавно информацията за нападението.

Катар предложи нов мирен план

Междувременно катарски посредници са представили на Иран проект за споразумение за прекратяване на войната със САЩ и Израел. Високопоставен ирански представител обаче е определил предложенията като неприемливи, заявявайки, че не представляват конкретна оферта.

Външният министър на Иран Абас Арагчи съобщи, че Техеран продължава да дава шанс на дипломацията. Той посочи, че предложеният от страната седемдневен план би могъл да бъде изпълнен и за по-кратък срок, ако бъде приет.

Русия увеличава преработката на петрол

Допълнителен фактор за понижението на цените са очакванията за възстановяване на руския петролен добив и производството на дизелово гориво.

Анализатори на Джей Пи Морган отбелязаха, че след удара по рафинерията в Рязан на 15 октомври не са потвърждавани нови нападения срещу руската рафинерийна инфраструктура. Това е позволило преработката да се увеличи с 350 000 барела дневно през миналата седмица и да достигне 4 милиона барела дневно.

Според анализаторите по-високата преработка може да позволи увеличение на добива с приблизително същото количество. Така би бил компенсиран част от предишния спад, свалил производството до 8,4 милиона барела дневно - най-ниското равнище от 2003 г. насам. По-големият добив обаче не означава непременно и повече износ на суров петрол.

Изненадващи данни за запасите в САЩ

Управлението за енергийна информация на САЩ съобщи, че през седмицата до 23 октомври запасите от суров петрол са намалели с 1,9 милиона барела. Анкета на Ройтерс сред анализатори предварително показваше очаквания за леко увеличение от 15 000 барела.

Запасите от бензин обаче са нараснали с 3,9 милиона барела при прогноза за спад от 900 000 барела.