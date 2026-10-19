Ще бъде скъпо: Експерт прогнозира неприятна зима

Неприятна зима заради високите цени на горивата, но без очаквани проблеми с доставките. Такава прогноза направи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в студиото на "България сутрин".

По думите му цените ще продължат да зависят от развитието на конфликта около Ормузкия проток.

"До края на годината ще бъде скъпо", прогнозира той.

Според Хаджидимитров през последния месец цените са се движили в двете посоки. Дизелът отново е поскъпнал след първоначално поевтиняване с два-три цента. При газта също има увеличение заради сезонно по-високите производствени разходи.

Хаджидимитров определи премахването на акциза върху пропан-бутана като съществена мярка, след която потреблението му се е увеличило с около 20%. Той подкрепи и помощта за земеделския сектор, включително мерките за акцизите и торовете.

Според експерта компенсацията от 50 евро е съобразена с възможностите на бюджета. Той се обяви против предложението за 20 евроцента компенсация за литър гориво, тъй като държавата ще трябва да тегли заеми.

"Да се вземат едни пари назаем, които ние ги нямаме, за да ги раздадем просто ей така, това не ми звучи сериозно", коментира Хаджидимитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът посочи, че поскъпването на бензина и дизела до около 2 евро за литър има ограничено отражение върху инфлацията.

Оказва се, че въпреки високите цени потреблението не намалява, а дори е най-високото за последните пет години, измерено в литри.

"Хората се оплакват, но не спират да се возят", отбеляза събеседникът.

По отношение на доставките за рафинерията в Бургас Хаджидимитров заяви, че засега няма основания за сериозно притеснение.

Експертът добави, че заявките и договорите за следващите месеци се изпълняват нормално, а рафинерията работи на около 75-80% от капацитета си.

Според него не се очакват проблеми с работата на "Лукойл" до пролетта. Хаджидимитров подчерта, че печалбите трябва да се разглеждат на годишна база, и посочи, че държавата е трябвало по-рано да гарантира плащането на дължимите данъци от компанията.

В края на разговора той обобщи прогнозата си за зимата:"Неприятна на база цени, но иначе спокойна на база доставки".