Нов скок на петрола. Ормузкият проток държи пазарите на нокти

Петролът отново поскъпна рязко в днешната азиатска търговия, като сортът Брент премина границата от 110 долара за барел. Ескалацията на напрежението в Близкия изток и зачестилите нападения срещу кораби засилиха опасенията от сериозни прекъсвания на доставките, съобщи Ройтерс.

Към 06:50 часа българско време фючърсите на Брент се повишиха с 1,59 долара, или 1,5%, до 110,38 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 1,36 долара, или 1,4%, до 99,18 долара за барел.

18 нападения срещу кораби за две седмици

Рисковете за корабоплаването в Близкия изток продължават да нарастват. Според платформата за проследяване на морския трафик „Кплер“ през последните две седмици са регистрирани най-малко 18 нападения срещу плавателни съдове в региона. Анализатори от Лондонската фондова борсова група (LSEG) предупреждават, че атаките, които приписват на Иран, вече се простират далеч отвъд Ормузкия проток и достигат Оманския залив.

Това създава непосредствени рискове за товаренето на суров петрол в Персийския залив и за прехвърлянето на товари между танкери в открито море. Заплахата за тези маршрути увеличава несигурността около доставките от един от най-важните петролни региони в света.

Надеждите за споразумение охладиха цените за кратко

Вчера петролът отстъпи от достигнатия петмесечен връх след информацията, че иранският президент Масуд Пезешкиан е обсъдил посредническите усилия с началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир. Надеждите за дипломатически пробив обаче остават ограничени, а напрежението в региона продължава да влияе върху борсовите котировки.

„Цените на петрола преминаха през доста бурни колебания през последните няколко сесии“, коментира Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни проучвания в Ди Би Ес. Според него инвеститорите едновременно прибират печалби и се надяват на споразумение с посредничеството на Катар или Пакистан, но осъзнават, че подобна договореност все още е далеч.

Запасите в САЩ намаляват

Допълнителна подкрепа за цените оказват данните на Американския петролен институт (API), които показват продължаващо свиване на запасите както от суров петрол, така и от петролни продукти. Според предварителната информация запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,9 млн. барела през седмицата до 16 октомври.

Комбинацията от намаляващи резерви и нестабилна обстановка в Близкия изток засилва напрежението на енергийните пазари. Междувременно американските власти работят със световни рафинерии за увеличаване на производството на горива заради недостига на дизел и високите му цени.