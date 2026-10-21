Бизнес

Нов скок на петрола. Ормузкият проток държи пазарите на нокти

Опасенията за прекъсване на доставките надделяха над надеждите за дипломатическо споразумение

Нов скок на петрола. Ормузкият проток държи пазарите на нокти
21 окт 26 | 9:45
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Иван Ангелов

Петролът отново поскъпна рязко в днешната азиатска търговия, като сортът Брент премина границата от 110 долара за барел. Ескалацията на напрежението в Близкия изток и зачестилите нападения срещу кораби засилиха опасенията от сериозни прекъсвания на доставките, съобщи Ройтерс.

Към 06:50 часа българско време фючърсите на Брент се повишиха с 1,59 долара, или 1,5%, до 110,38 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 1,36 долара, или 1,4%, до 99,18 долара за барел.

18 нападения срещу кораби за две седмици

Рисковете за корабоплаването в Близкия изток продължават да нарастват. Според платформата за проследяване на морския трафик „Кплер“ през последните две седмици са регистрирани най-малко 18 нападения срещу плавателни съдове в региона. Анализатори от Лондонската фондова борсова група (LSEG) предупреждават, че атаките, които приписват на Иран, вече се простират далеч отвъд Ормузкия проток и достигат Оманския залив.

Това създава непосредствени рискове за товаренето на суров петрол в Персийския залив и за прехвърлянето на товари между танкери в открито море. Заплахата за тези маршрути увеличава несигурността около доставките от един от най-важните петролни региони в света.

Надеждите за споразумение охладиха цените за кратко

Вчера петролът отстъпи от достигнатия петмесечен връх след информацията, че иранският президент Масуд Пезешкиан е обсъдил посредническите усилия с началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир. Надеждите за дипломатически пробив обаче остават ограничени, а напрежението в региона продължава да влияе върху борсовите котировки.

„Цените на петрола преминаха през доста бурни колебания през последните няколко сесии“, коментира Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни проучвания в Ди Би Ес. Според него инвеститорите едновременно прибират печалби и се надяват на споразумение с посредничеството на Катар или Пакистан, но осъзнават, че подобна договореност все още е далеч.

Запасите в САЩ намаляват

Допълнителна подкрепа за цените оказват данните на Американския петролен институт (API), които показват продължаващо свиване на запасите както от суров петрол, така и от петролни продукти. Според предварителната информация запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,9 млн. барела през седмицата до 16 октомври.

Комбинацията от намаляващи резерви и нестабилна обстановка в Близкия изток засилва напрежението на енергийните пазари. Междувременно американските власти работят със световни рафинерии за увеличаване на производството на горива заради недостига на дизел и високите му цени.

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Автор Иван Ангелов

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