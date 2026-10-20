18 кораба атакувани за две седмици. Петролът върви нагоре

Цените на петрола продължават да се покачват, а европейският сорт Брент се задържа близо до най-високото си равнище за последните пет месеца. Нов тласък на котировките дадоха атаките на хусите срещу саудитска инфраструктура и съобщенията за нападения срещу кораби в Персийския залив. Само за две седмици са били атакувани най-малко 18 плавателни съда, което поддържа напрежението на енергийните пазари. Инвеститорите продължават да включват значителна премия за геополитически риск в цените на суровината, предаде Ройтерс.

Брент премина 110 долара за барел

В днешната азиатска търговия фючърсите на сорта Брент, който е основен ценови ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 55 цента, или 0,5%, до 110,10 долара за барел.

В предходната сесия котировките достигнаха 110,70 долара за барел - най-високото равнище от 20 май насам.

Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол WTI. Ноемврийските контракти, чийто срок изтича днес, прибавиха 0,24%, като цената на барел достигна 103,91 долара.

По-активно търгуваните декемврийски фючърси поскъпнаха с 39 цента, или 0,4%, до 98,93 долара за барел.

ING: Пазарът плаща висока цена за риска

Анализаторите на нидерландската банкова група ING свързват устойчивото поскъпване със сериозната несигурност около доставките на петрол.

„Цените на петрола остават стабилно подкрепени... Това подсказва, че пазарът калкулира значителна рискова премия предвид силната нестабилност на ситуацията“, посочват експертите в свой анализ.

Според тях решаващо значение за движението на котировките ще има дали напрежението ще доведе до реални прекъсвания на доставките.

„Ако обаче потоците продължат безпрепятствено въпреки геополитическата обстановка, рисковата премия вероятно ще намалява постепенно. Очевидно засега няма признаци за това“, допълват анализаторите на ING.

18 кораба атакувани за две седмици

Сериозен източник на напрежение остават нападенията срещу търговското корабоплаване в региона на Персийския залив.

Според данните на компанията за проследяване на кораби Kpler, представени вчера, за период от две седмици са били атакувани най-малко 18 плавателни съда.

Тази обстановка поддържа високите оценки за геополитически риск, тъй като търговците следят възможните последици за транспортирането на суров петрол.

Допълнителен фактор са атаките на хусите срещу инфраструктура в Саудитска Арабия, които засилват опасенията около сигурността на енергийните доставки.

Според ING засега липсват сигнали за трайно отслабване на напрежението, което би позволило на пазарите постепенно да намалят включената в цените рискова премия.