Всичко за Оранжерии

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Родните домати поскъпват

Родните домати поскъпват

Оранжерийните домати поскъпват със 7,5% и се търгуват по 2,57 лв./кг през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите...

03 април | 22:55
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Искат общи оранжерии

Искат общи оранжерии

Русия има интерес към създаването на смесени предприятия и оранжерии с български компании на територията на федерацията. Това стана ясно по време на с...

27 януари | 23:35
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