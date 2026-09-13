Любим зеленчук запали европейска война. Турция детронира Испания
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
Следете всички новини, анализи и коментари за Оранжерии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
Сериозни щети на земеделските стопанства
Които бяха сериозно повредени след силната буря в средата на февруари
Оранжериите в Горнотракийската низина работят под натиск от растящи цени
Случилото се е доказателство за безсилието на човека пред природата
Производителите предупреждават: не е заради еврото, а заради енергията и труда
Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб
Инвестиция с бърза възвръщаемост
Поне 2-3 години ДДС трябва да е 0 процента, твърдят фермерите
По инициатива на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова бяха изградени оранжерии за отглеждане на биологично чисти зеленчуци
Автоматизираните системи позволяват прецизен контрол
Ето как се отопляват оранжериите
Българските оранжерии изпитват изключително сериозни затруднения, каза зам.министър Тодор Джиков
Причината е скъпият ток
Руските оранжерийни предприятия са принудени да унищожават милиони рози всеки ден
Пожар възникна заради човешка небрежност с открит огън в оранжерии край санданското село Ново Делчево. Огънят тръгнал в понеделник към 15:11 часа в су...
Оранжерийните домати поскъпват със 7,5% и се търгуват по 2,57 лв./кг през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите...
Не спират да се строят оранжерии в петричкото село Първомай. Добрата новина е, че все повече млади хора започват да се занимават със земеделие. Стотиц...
Русия има интерес към създаването на смесени предприятия и оранжерии с български компании на територията на федерацията. Това стана ясно по време на с...
Крадци атакуват оранжериите в Петричкия край. Набезите им зачестиха през последния месец. Стопаните се принудиха да организират местно опълчение, за д...