Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който предвижда еднократен данък върху свръхпечалбата за компании в определени икономически сфери, прие на второ четене Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

В обсега на данъка попадат банките, застрахователните дружества, телекомите, обменните бюра, компаниите за бързи кредити и търговци на храни.

Чрез предложение, внесено между първо и второ четене от Константин Проданов и Стефан Белчев от „Прогресивна България“, се увеличава петорно прагът на приходите от продажби, който ще се съблюдава при облагането на свръхпечалбите на търговците на храни. Текстовете предвиждат, че с този налог ще бъдат облагани лица, които търгуват с храни до крайни потребители, с нетни приходи от продажби не по-малко от 25 млн. евро към края на декември 2027 година.

Данъчната основа за облагане с данък върху свръхпечалбата на компаниите, попадащи в обхвата на законопроекта, ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 година и средната стойност на данъчните печалби за периода от 2020 година до 2025 година, увеличена с 20 на сто.

Данъчната ставка на данъка върху свръхпечалбата е 33 на сто.

Законовите промени предвиждат

30 процента от данъка да може да бъде преотстъпван за конкретни цели като инвестиции или формиране на резерви.

Законопроектът предвижда, че данъчно задълженото лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък върху свръхпечалбата в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 евро.

Комисията не одобри предложение на ГЕРБ-СДС и ДПС данъкът върху свръхпечалбата да отпадне от законопроекта.