Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година.

Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Препоръката е част от докладите на ЕК за есенния семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.

Препоръката е страната ни да бъде глобена с 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит.

"За България и Унгария установихме, че отговорът им по процедурата за свръхдефицит е недостатъчен и двете държави представляват особено сериозни случаи на неизпълнение.

Това изисква приемане на следващата стъпка по процедурата по свръхдефицит срещу тези две държави членки.

Ето защо Европейската комисия препоръча на Европейския съвет за приеме решение по член 126-ти от договора на ЕС, с което да се установи, че не са предприети ефективни действия.

Това за България ще отключи възможността, като страна членка на еврозоната, глоба на стойност 0,02% от БВП", каза Домбровскис.