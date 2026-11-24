Wizz Air излезе с официална позиция за техническия проблем с полета от Мадрид до София на 23 ноември, при който самолетът беше отклонен към Барселона. Авиокомпанията подчерта, че пилотите са реагирали професионално, спазили са всички стандартни процедури и машината е кацнала безопасно и без усложнения. Компанията изрази благодарност към екипажа за спокойствието и професионализма в ситуацията. За да осигури превозването на пътниците до крайната им дестинация, Wizz Air изпраща днес заместващ самолет от базата си в София.

Пилотите са спазили всички процедури

„Самолетът, изпълняващ полет W6 4402 от Мадрид до София на 23 ноември, кацна безопасно на летището в Барселона вчера вечерта заради технически проблем, възникнал по време на полета. В момента самолетът преминава непланирано техническо обслужване“, съобщиха официално от Wizz Air.

От авиокомпанията поставиха специален акцент върху подготовката на пилотите и действията им при възникването на техническата неизправност. „Нашите пилоти са отлично подготвени да се справят с подобни ситуации. Екипажът спази всички стандартни процедури и самолетът кацна безопасно и без усложнения. Благодарим на екипажа за професионализма и спокойствието, с които се справи със ситуацията“, се посочва в позицията.

Заместващ самолет излита от София

Wizz Air предприема действия и за осигуряване на пътуването на хората, останали в Барселона след отклоняването на полета. За целта компанията изпраща друга машина от българската столица.

„Днес изпращаме заместващ самолет от базата ни в София, за да превози пътниците до крайната им дестинация. Благодарим на нашите пътници за търпението и разбирането. Безопасността на нашите пътници и екипаж винаги е наш основен приоритет“, заявиха от авиокомпанията.

Какво се случи по време на полета

Както „Стандарт“ съобщи по-рано днес, самолет на Wizz Air, изпълняващ полет W6 4402 от Мадрид до София, беше отклонен към летището в Барселона вечерта на 23 ноември.

Машината е излетяла от испанската столица в 21:12 ч. местно време. Според разказ на пътник около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от вибрации. Пътуващите били уведомени за проблем с левия двигател, а очевидци разказали, че от него са се появили пламъци.

Екипажът насочил самолета към Барселона, където машината се приземила безопасно и пътниците слезли от борда. Данните на Flightradar24 също показват отклоняването на полета от първоначалния маршрут Мадрид-София.

С последната си официална позиция Wizz Air потвърждава, че самолетът е оставен за непланирано техническо обслужване, а за пътниците е организиран заместващ полет от базата на компанията в София.