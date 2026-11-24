Покойният папа Франциск вярвал, че три пъти през живота си е виждал Дявола, а веднъж се озовал пред входа на Ада. Това разкриват личните му дневници, публикувани на 24 ноември в книга, която хвърля светлина върху непознати страни от духовния живот на понтифика.

Оказва се, че между 2021 и 2022 г. той преживял изключително тежка криза, по време на която се борил с изкушенията на властта и собствените си страхове. Разкритията са представени от Ройтерс и официалния ватикански портал „Ватикан нюз“.

Две години на тежка духовна криза

Франциск, който ръководеше Католическата църква от март 2013 г. до смъртта си през април 2025 г., оставил подробни записки за своите вътрешни терзания. Най-тежкият период започнал през януари 2021 г. и продължил почти две години. Папата усещал огромното бреме на решенията, които трябвало да взема, и изпитвал страх от начина, по който упражнява властта си.

„Всичко това се преплиташе с въпросите на управлението, натиска, свързан с решенията, които трябваше да взема, духовната сухота и унинието“, пише Франциск през декември 2022 г. Според кардинал Виктор Мануел Фернандес, който подготвил дневниците за публикуване, понтификът определял този период като най-тежкото духовно изпитание в живота си.

Три пъти вярвал, че е срещнал Дявола

Особено необичайни са признанията на Франциск за срещите му с Дявола. В запис от януари 2021 г. той описва три случая, в които бил убеден, че е видял Сатаната. Два от тях се случили в родната му Аржентина, а третият - след избирането му за папа, по време на среща с представители на Ватикана.

„Не мога да забравя силния му, дрезгав глас. Господ ми даде възможност да напусна тази среща и така ме освободи“, пише Франциск. В други бележки той споменава заплашителния поглед, който помнел от предишните си видения.

Според „Ватикан нюз“ папата описвал и случаи, в които усещал Божието присъствие по време на молитва. В една от записките си той разказал, че почувствал милостивия поглед на Исус Христос и видял как Господ му се усмихва.

Надникнал във входа на Ада и грабнал броеницата

Друго разтърсващо преживяване е описано през юни 2018 г., няколко месеца след напрегнатото му посещение в Чили. Франциск записал, че през нощта имал видение на входа на Ада.

„Снощи видях входа на Ада. Надникнах, за да погледна малко, и това ме ужаси. Грабнах броеницата като оръжие. Благодаря на Господ за тази помощ“, отбелязва той.

По сведения на Асошиейтед прес понтификът свързвал част от тези духовни изпитания с последиците от скандала със сексуалните посегателства в Чили. Той преживявал тежко обвиненията срещу представители на местното духовенство и собствената си първоначална реакция.

Страхувал се да не превърне хората в марионетки

Сред най-важните признания в дневниците е страхът на Франциск от злоупотреба с властта. Той се опасявал, че огромните правомощия на римския понтифик могат да го изкушат да налага волята си над останалите и да манипулира хората.

Кардинал Фернандес разказва за среща през 2023 г., когато друг епископ попитал папата защо не порицае публично високопоставен ватикански служител, който открито го критикувал. Франциск отговорил, че изпитвал силно вътрешно убеждение, че Бог не желае той да се превръща в кукловод, използващ хората за собствените си цели.

Според Фернандес именно борбата с изкушението да упражнява неограничена власт е била в основата на духовната криза. В края на 2022 г. Франциск постепенно преодолял изпитанието, като се уповавал на Божието милосърдие.

Признал тежката си грешка в Чили

Дневниците съдържат и признания за допуснати грешки. Една от най-болезнените за Франциск била свързана с посещението му в Чили през 2018 г. Тогава той бил остро критикуван, след като първоначално отхвърлил обвинения срещу местен епископ за прикриване на сексуални посегателства.

По-късно папата се извинил и свикал чилийските епископи в Рим. Всички те предложили оставките си, което се превърнало в безпрецедентен случай за съвременната Католическа църква.

„Съкрушен заради ситуацията в Чили. Беше ми трудно да приема случилото се в Чили. Не мислех, че е толкова сериозно“, пише Франциск през 2021 г.

Нарекъл бъдещия Лъв XIV безукорен човек

Любопитни са оценките на Франциск за някои от най-влиятелните кардинали. Сред тях е американецът Робърт Превост, избран през май 2025 г. за негов наследник под името Лъв XIV.

Покойният понтифик го определял като „велик пастир, всеотдаен мисионер и безукорен човек“. Франциск оставил добри думи дори за двама от най-изявените си критици.

За гвинейския кардинал Робер Сара той написал, че притежава „изтънчена духовна чувствителност“. Германския кардинал Герхард Мюлер пък описал с думите: „Изглежда агресивен, но е добър човек“.

Една малка тетрадка пазела тайните повече от 30 години

Книгата „Личният дневник на папа Франциск“ съдържа 160 страници с подбрани откъси от записки, водени между декември 1992 г. и август 2024 г. Първите са от времето, когато Хорхе Марио Берголио бил помощен епископ на Буенос Айрес, а последните са написани около осем месеца преди смъртта му на 88-годишна възраст.

Дневниците са събрани и редактирани от кардинал Виктор Мануел Фернандес, когото Франциск назначил през 2023 г. за ръководител на Дикастерията за доктрината на вярата. Изданието излиза на пет езика и се разпространява в 94 държави. Фернандес е подбрал откъсите по теми и ги е придружил със свои коментари, като не е публикувал целия дневник.

Любопитното е, че сред многобройните признания за духовни изпитания Франциск почти не отделил място на едно от най-важните събития в живота си. През юли 2013 г., повече от четири месеца след избирането си, той записал само едно кратко изречение: „На 13 март ме избраха за папа.“