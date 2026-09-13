Черен дим! Изненада при избора на нов папа
Конклавът обикновено продължава няколко дни и се гласува няколко пъти
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Конклавът обикновено продължава няколко дни и се гласува няколко пъти
Интересът към "Конклав" скочи с почти 300 процента
Посочва се една историческа драма
Любовна история почти отказва младия йезуит от духовното служение
По време на церемонията лицето на папата беше покрито с бял копринен воал
Лавина от гневни реакции в социалните мрежи
Траурът ще е до 4 май
Българският премиер и двамата му заместници в делегацията за Рим
Какво е уникалното съвпадение от десетки години насам
Найо, ако четеш това, по-добре не чети, избухна Венци Мицов
За първи път Нина Димитрова разказва за изработката на тържествения омофор
Проф. Кирил Топалов разказа за срещата си със Светия отец
Анонимен благодетел вече е платил погребението му
На гърдите си имал омофор, изработен от Нина Димитрова
Дипломат, либерал и консерватор сочени за фаворити
По думите му в последните месеци Бог е направил чудо
Камбаните на базиликата "Свети Петър" във Ватикана огласиха днес едноименния площад
От институцията отбелязват, че ще помнят с уважение срещите му с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи
Сърдечни съболезнования на Светия престол и на всички католици в България и по света, допълни държавният глава
Ще вървим в тази посока, ще поемем по пътя на мира, ще преследваме общото благо и ще градим по-справедливо общество", каза още италианският премиер