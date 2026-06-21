Мюсюлманите в България избират нов главен мюфтия

Днес в Националния дворец на културата в София ще се проведе Национална мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на Мюсюлманското изповедание в България. Форумът започва в 10:00 часа и ще събере над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности във всички райони на страната, съобщиха от Главното мюфтийство.

Делегатите ще гласуват за главен мюфтия, председател и 25 членове на Висшия мюсюлмански съвет, както и за промени в устава на изповеданието. Изборът идва в момент, в който ръководството на общността поставя акцент върху легитимността, доверието и необходимостта от по-стабилно институционално развитие.

Двама кандидати за главен мюфтия

Кандидатите за главен мюфтия са двама - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Двамата влизат в избор, който ще определи не само персоналния връх на религиозната институция, но и посоката ѝ през следващите години.

За председател на Висшия мюсюлмански съвет също има две кандидатури. Това са досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

ВМС е висшият централен колективен ръководен орган на изповеданието между две национални конференции. Затова вотът за неговия председател и членове има пряко значение за практическото управление, кадровата политика, духовното обслужване и връзката с районните мюфтийства.

Вот за легитимност и доверие

Националната мюсюлманска конференция е върховният ръководен орган на Мюсюлманското изповедание. Според устава тя се свиква най-малко веднъж на всеки пет години и има задачата да избере централните ръководни органи - главен мюфтия, председател и членове на ВМС.

В съобщението на ВМС се подчертава ролята на делегатите като гарант за демократичността на вота и легитимността на бъдещото развитие на изповеданието. Форумът ще обсъжда проблемите на мюсюлманите в България, както и промени в устава, които могат да засегнат начина, по който институцията функционира занапред.

Акцентът върху свободния избор не е случаен. От ВМС посочват, че конференцията идва след години на многократни политически избори в страната, които са се отразили върху разделението в мюсюлманската общност и са довели до опити негативи да бъдат прехвърляни върху религиозната институция.

Ведат Ахмед обяви кандидатура с призив за промяна

Председателят на ВМС Ведат Ахмед обяви кандидатурата си чрез официално прессъобщение, разпространено от секретаря на съвета. В него кандидатурата е представена като отговор на широка подкрепа, обществени очаквания за промяна и необходимост от нов, демократичен и градивен модел на управление.

Ведат Ахмед заявява, че бъдещето на Мюсюлманското изповедание зависи от способността за единство, честност и откритост пред обществото. „Наш дълг е да изградим силна, модерна и прозрачна институция, която служи на вярващите и работи в пълен синхрон с ценностите на гражданското общество“, посочва той в съобщението, цитирано от БТА.

Сред приоритетите му са обединение около ценности, институционално сътрудничество, приемственост, по-силна комуникация с хората, повишаване на доверието, инвестиции в кадровия ресурс, подкрепа за имами, ваизи и мюфтии, както и финансова прозрачност и отчетност.

Кандидатурата на Ахмед Хасанов е подкрепена от районни мюфтийства

Кандидатурата на д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия е издигната от няколко районни мюфтийства, сред които Благоевград, Варна, Кърджали, Пазарджик, Русе и Силистра. Заедно с нея е издигната и кандидатурата на д-р Мустафа Хаджи за председател на ВМС.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг, област Търговище. Завършил е духовното училище „Нювваб“ в Шумен и Висшия ислямски институт в София, а по-късно защитава магистратура в Анкарския университет. Работил е като имам, ваиз и преподавател, сочи справка на Мюсюлманското изповедание, цитирана от БТА.

Така в избора се очертават две линии - едната с акцент върху управленска промяна и институционално обновяване, другата с опора в подкрепа от районни мюфтийства и продължаване на досегашна приемственост в ръководството.

Форум след години на напрежение

Конференцията ще се проведе във време, което от ВМС описват като период на постепенно обществено успокояване след многократните политически избори в България през последните години. Според съвета тези процеси са се отразили върху мюсюлманската общност и са създали нужда от стабилност, конструктивен диалог и съсредоточаване върху развитието на религиозната институция.

В съобщението се посочва още, че днес са налице предпоставки за по-добро духовно обслужване на мюсюлманите и за изграждане на ценности за съжителство с последователите на други вероизповедания. Това поставя избора в по-широка рамка - не само като вътрешна процедура, а като тест за способността на институцията да говори убедително както към своите вярващи, така и към обществото.

Мюсюлманското изповедание е едно от традиционните вероизповедания в България и има централна роля за духовния живот на мюсюлманската общност. Националната конференция на 21 юни ще бъде ключов момент за следващия управленски цикъл, защото ще определи кой ще носи отговорността за религиозното представителство, административната стабилност и доверието към институцията през идните години.

Залогът на този избор е по-голям от имената в бюлетината. Въпросът е дали Мюсюлманското изповедание ще успее да излезе от натрупаните разделения с по-ясен глас, по-стабилно управление и по-убедителна връзка с хората по места. За над 1000 делегати решението в НДК ще бъде момент, в който вътрешната демократичност трябва да се превърне в реална легитимност.

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