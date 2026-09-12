Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия
Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет
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Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет
Националната конференция в НДК ще събере над 1000 делегати, които трябва да решат кой ще води изповеданието през следващия мандат
Пожелаха си повече общи инициативи, чрез които да се подкрепя духовно българският народ
Обсъдиха въпроси, касаещи мюсюлманското вероизповедание
Лидерът на ДПС се ангажира с решаването на проблемите на българските мюсюлмани
Заедно сме призвани да се грижим за хората, каза председателят на ПГ на ДПС
Това реши Националната мюсюлманска конференция
Двамата обсъдиха кризата в обществото при епидемията от коронавирус
Тримата ще обсъждат опрощаването на дълговете на вероизповеданията
Мустафа Хаджи беше преизбран за главен мюфтия на днешната национална мюсюлманска конференция в НДК. Други кандидати не бяха издигнати на форума. Решен...