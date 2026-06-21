Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание. Преди това той заемаше длъжността на заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет.

В НДК се проведе конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над хиляда делегати.

Двама бяха и кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

По време на конференцията Ведат Ахмед и Мурад Бошнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване.

Кандидатурите на д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и на д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет са издигнати от няколко районни мюфтийства, сред които са Благоевград, Варна, Кърджали, Пазарджик, Русе, Силистра.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС и на НС Айтен Сабри, зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС Халил Летифов, народният представител и член на ЦОБ Атидже Алиева - Вели и народният представител от 51-то НС Хюсеин Хафъзов присъстваха на редовната Национална мюсюлманска конференция под надслов “Единство, приемственост и отговорност”. Тя е най-значимото събитие за мюсюлманската общност.

В качеството си на председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Народното събрание поздравление към делегатите и гостите на Националната мюсюлманска конференция отправи Атидже Вели.

Главно мюфтийство е институцията, която е стожер и пазител на вярата, ценностите, мира и разбирателството, каза Вели.

Духовният водач, който днес мюсюлманите в България избират, нека поведе общността по пътя на единството, пожерла народният представител от ДПС.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, а Средното – в духовно училище „Нювваб“ в Шумен, показва справка в официалния сайт на Мюсюлманското изповедание. През 2002 г. се дипломира от Висшия ислямски институт в София.

През 2001 г. взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 г. изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в Омуртаг, се посочва в сайта.

Завършва магистратурата си през 2007 г. в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“. От 2008 до 2010 г. работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 г. е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия, се посочва още в сайта на институцията.

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