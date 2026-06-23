Новият „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“ превръща Созопол в българския Йерусалим

Созопол направи огромна крачка към утвърждаването си като водеща дестинация за духовен и културен туризъм в България. Днес в препълнения Летен театър „Аполония“ беше даден официалният старт на уникалния културно-туристически маршрут „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“. Проектът обединява в едно вековната история, християнската духовност и богатото археологическо наследство на древния крайморски град, превръщайки ги в достъпно и вълнуващо изживяване за жителите и гостите на Черноморието.

Духовенство и институции се обединиха в името на паметта

Тържественото събитие беше почетено от изключително високопоставени гости, представители на местната и държавната власт, културни дейци и десетки развълнувани граждани. Началото на този проект със стратегическо значение за бъдещото развитие на региона беше поставено в присъствието на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Неговото благословение подчерта дълбокия религиозен и морален смисъл на новия маршрут, който ще води поклонниците по стъпките на една от най-важните християнски реликви, откривани по нашите земи.

Плод на общи усилия и научна отдаденост

Реализирането на мащабната идея е резултат от успешно сътрудничество между църквата, научната общност и гражданското общество. От Община Созопол изразиха своята дълбока и официална благодарност към Сливенската света митрополия за постоянната подкрепа.

Специално признание беше изказано и на световноизвестния археолог проф. Казимир Попконстантинов – човекът, чиито разкопки на остров Свети Иван през 2010 г. извадиха на бял свят светите мощи и прославиха Созопол в целия свят. Общината благодари и на Любомир Мечев и Христина Йенсен от Сдружение „Път към мощите на Св. Йоан Кръстител“, чиято лична отдаденост, енергия и безвъзмезден труд направиха възможно превръщането на тази историческа гордост в реален, работещ туристически маршрут.

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