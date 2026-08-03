Ден за добри дела - почитаме трима велики светци

На 3 август Българската православна църква почита паметта на светите преподобни Исакий, Далмат и Фавст – трима раннохристиянски подвижници, останали в историята като символ на непоколебимата вяра, смирението и духовната сила.

Празникът се отбелязва по време на Богородичния пост, който продължава от 1 до 15 август и подготвя вярващите за един от най-големите християнски празници – Успение Богородично.

Кои са светите Исакий, Далмат и Фавст?

Свети Исакий Далматски е сред най-почитаните монаси на IV век и ревностен защитник на православната вяра по време на арианските спорове. С проповедите и духовния си пример той укрепва християните в един от най-трудните периоди за Църквата.

Негов ученик е свети Далмат, който наследява Исакий като игумен на манастира в Константинопол. По-късно обителта става известна като Далматовия манастир и се превръща в един от най-значимите духовни центрове на Византийската империя.

Свети Фавст, син на Далмат, също посвещава живота си на Бога. Заради благочестието и монашеския си подвиг той е почитан редом със своя баща и духовния си наставник.

Какво повеляват народните вярвания?

Според народната традиция 3 август е ден за духовно пречистване, здраве и защита от злото.

В много краища на България вярващите палят свещ в храма и отправят молитви за здраве, мир и благополучие на своите семейства.

Старо поверие гласи, че ако на този ден човек подаде милостиня или нахрани нуждаещ се, през цялата година ще бъде дарен с късмет, изобилие и Божия благословия.

На този ден мнозина използват и осветена вода, за която се вярва, че има лековита сила и пази дома от болести, уроки и всяко зло.

Ден за добри дела

Паметта на светите Исакий, Далмат и Фавст напомня, че истинската сила се крие не в богатството или властта, а във вярата, смирението, милосърдието и добротата.

Затова според християнската традиция днешният ден е подходящ за молитва, прошка, помощ към хората в нужда и добри дела, които носят мир и благословение.