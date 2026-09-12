Ден за добри дела - почитаме трима велики светци
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Следете всички новини, анализи и коментари за Благословия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Предполага се, че притежават „специална благословия“ и са свързани с интуицията и вътрешната защита
Астролозите вярват, че този период бележи мащабно енергийно рестартиране
В петък сме изпълнени с енергия и нямаме търпение да покажем на света какво можем
Иван Иванов и Александър Василев получиха благословия от владиката
Той призова руския народ да търси истината за инвазията на страната в съседна Украйна
Огромна подкрепа от патриарх Вартоломей
Честита годишнина! На многая и благая лета!
Вежди Рашидов подари на митрополит Антоний книгата „Вежди“ с автограф
Президентът видя историята на Петър Богдан
Стара Загора. Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров бе благословен от старозагорския митрополит Галктион за навършването на 33 години. Владиката...