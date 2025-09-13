Какво каза митрополит Николай на новите любимци на България

Благословия от пловдивския митрополит Николай получиха новите любимци на България - тенис звездите Иван Иванов и Александър Василев. Днес двамата играха за България срещу Финландия за Купа "Дейвис" в Пловдив.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с пловдивския митрополит Николай в катедралния храм "Св. Марина", където присъстваха и младите ни таланти Иван Иванов и Александър Василев. Иван би Александър на финала на юношеския US Open.

На срещата в Пловдивската света Митрополия присъстваха още кметът на града Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков, министърът на спорта Иван Пешев.

Всички те аплодираха двамата спортисти. "Чест е да ви посрещнем", обърна се към тях пловдивският митрополит Николай.

"Само едно нещо ще ви кажа - без Господа нищо не може да се направи. Прекръствате се и излизате на корта. И ще биете! Това беше най-хубавия финал - гледаш и във всички случаи се радваш", обърна се Борисов към талантливите ни тенисисти.

От митрополит Николай бившият премиер получи ценен дар - икона на Света Богородица. А Иванов и Василев - Библията и икони на Исус Христос.

"Чест е за нас да ви посрещнем след този забележителен финал помежду ви. Показахте, че благодарение на упоритостта, дисциплината и таланта мечтите стават реалност. Гордеем се с вас", каза кметът на Пловдив Костадин Димитров, който също поднесе дарове на младите тенис звезди - плакети, картини и българското знаме.

Той добави, че със съдействието на Борисов общината е инвестирала в модерна спортна база.

16-годишният Иван Иванов и 18-годишният Александър Василев също така получиха и специални награди от по 10 хиляди лева от Община Пловдив, съвместно с федерацията по тенис.

Дядо Николай благодари на Борисов за съдействието, оказано пред Министерски съвет, при отпускането на 2,15 милиона лева. Парите са необходими за довършването на храма в жилищен район "Тракия". Борисов скромно отговори, че приносът му е минимален.

"Храм трудно се строи, но Бог ни праща в определен момент човекът, който ни е необходим за делото на светата православна вяра", каза пред присъстващите дядо Николай.

