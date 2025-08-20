Борисов даде дума! Нова църква в Пловдив (ОБЗОР)

Помощ за строежа на новата църква "Свети Цар Борис" в район "Тракия" под тепетата обеща лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пловдивския митрополит Николай

Борисов на строежа

Борисов пристигна на строежа на новата църква "Свети Цар Борис". Той целуна ръка на митрополит Николай, а владиката отправи към него поздрав и призив за помощ.

"Бог ще ви възнагради и въздаде. Ние, православните християни, сме ви благодарни за всегдашната подкрепа, която получаваме от вас. В критериите на светата църква легитимен държавник е този, който обича бога и хората", обърна се Негово високопреосвещенство към Борисов.

Първият камък преди 30 години

Той припомни, че преди повече от 30 г. е положен основният камък на този храм и не е имало възможност да бъде довършен. Със съдействието на кмета Костадин Димитров се коригирал проектът, за да се измени в православната архитектура и този храм да бъде трикорабна базилика.

"Без съдействието на държавата няма да можем да се справим сами. А в "Тракия" живеят над 100 000 жители. Тези блокове са направени по времето на комунизма, когато не са строени храмове. Отправяме молба да ни съдействате пред държавата за отпускане на средства, с които да довършим този величествен храм", настоя митрополитът.

Подкрепата на Борисов

Борисов обеща пълна подкрепа. "В неделя открихме в силистренско село чисто нова църква и хората се радват. За Пловдив отпуснахме средства за три гимназии, Околовръстното шосе ще започне през септември да се работи по разширението му, стадион "Локомотив" върви много добре. Стараем се да има баланс между образование, спорт и наука. Има добра симбиоза между ръководството на общината и държавата", каза лидерът на ГЕРБ.

Той обеща на дядо Николай, че църквата в "Тракия" ще бъде завършена докрай.

"Както е казано, без Господа нищо не можем да направим. Ще направя необходимото да кажа на правителството колко е важно за Пловдив това да се случи", увери Борисов.

Дядо Николай изказа благодарност на Борисов, че е осъзнал значението на вярата. “Вие никога не сте се страхувал и въздържал да подпомагате делото на Българската православна църква. Всякога отправяте послания към Бога, за което ще бъдете възнаграден с благословен успех, каза владиката.

Дяволът пречи

"Досега не е построен храмът, защото и дяволът пречи. Хубавите работи мъчно, бавно и постепенно се случват, с много усилия. Вярвам, че с добра воля и помощта на Борисов ще успеем”, добави дядо Николай.

