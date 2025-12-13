Млад професор с план към поколение Z. Лустрация и дигитален диктат

За да има лустрация, трябва да има "Чист Субект", който да я извърши. Къде е той? Нямате кадри.

Това пише в пост към поколението Z професорът по компютърни науки от Американския университет Николай Райчев.

„Гледам ви как се тупате по гърдите с въображаемата победа и ми се иска да въведа задължителна стерилизация на база коефициент на интелигентност. Имате енергията на атомен реактор, но командното табло на тостер“, пише още той.

„Историята обожава идиоти, които празнуват спечелена битка, докато губят войната. Младите на протестите са гневни и "енергични"... и с менталния капацитет на аквариумна рибка.

Имате TikTok стратегии, но нямате никакво разбиране за механиката на Системата, която мислите, че рушите.

Вие, „младите и гневните“ имате отлични умения за правене на TikTok сторита и абсолютно никаква компетентност по отношение на системното инженерство на държавата. Гневът е суровина без стойност. Вие сте просто кинетична енергия, която хитри стари механици използват, за да завъртят своите зъбни колела“, казва младият професор.

„Липсва ви не само "пътна карта", но и елементарна навигационна система. Искате да управлявате сложен механизъм, а не можете да организирате дори етажната си собственост без скандал. Нямате визионери, имате само инфлуенсъри.

Вече виждам лешоядите да кръжат. ПП-ДБ с техните маркетингови стратегии не са "промяна". Те са онези, които пренаписаха Конституцията с ГЕРБ. Вие налапвате въдицата, защото паметта ви е по-кратка от живота на муха.

"Възраждане" монетизират страха. БСП монетизират носталгията. Всички те са част от фауната, която трябва да бъде изтребена с напалм, а не поканена на масата“.

Радев е човек-фасада, лъскав интерфейс, зад който няма код, програма, екип. Да заложиш на него е като да си купиш картонен макет на танк и да тръгнеш на война, смята Райчев.

„Най-вероятно следващият парламент ще бъде чудовищна сглобка от компромиси, оправдана с "евроатлантически ценности" или "национално спасение". Пеевски и Борисов ще продължат да дърпат конците, защото те разбират архитектурата на властта, а вие разбирате само естетиката на бунта. Спрете да се държите като сираци, които търсят кой да ги осинови. Спасител няма да дойде. Вие сте спасителят“, пише още той.

Райчев излиза с план към поколението Z:

Политическа Карантина: На следващите избори искам да има НУЛА гласа за партиите от статуквото (ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, Възраждане, БСП). Изхвърлете целия рециклиран боклук на бунището. Дайте шанс само на нови лица, които нямат досие в системата.

Лустрация: Не търсете "диалог" с тумора. Търсете скалпел. Всеки, докосвал власт последните 30 години - вън от играта.

Дигитален Диктат: Спрете да вярвате на "честна дума".

НАДЕЖДА ИМА.

Тя не е в Месията на белия кон. Тя е в математиката.

Вие сте 6 милиона. Те са шепа крадци.

Силата е във вашите ръце, просто сте забравили как да стискате юмрук.

В рамките на 6 месеца трябва да има ново политическо представителство, или старото ще запълни вакуума.

Действайте. Бъдещето не се чака. То се взима насила, категоричен е Райчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com