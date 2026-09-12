Голяма Богородица! Защо носим грозде в църквата и не пипаме червено
Днес е празник на майката, дома и надеждата
Следете всички новини, анализи и коментари за Богородичен Пост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес е празник на майката, дома и надеждата
Това са Светите седем отроки от Ефес
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
Днес е и последният ден от Богородичния пост
Богородичният пост се отличава със своята строгост
Богородичният пост е един от четирите многодневни периоди на молитва и въздържание през годината. През тези две постни седмици – от 1 август до 14 авг...
София. Започват Богородичните пости, съобщиха от Светия синод на Българската православна църква. Постът, посветен на Майката Божия, продължава 2 седми...