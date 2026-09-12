Всичко за Богородичен Пост

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Започва Богородичният пост

Започва Богородичният пост

Богородичният пост е един от четирите многодневни периоди на молитва и въздържание през годината. През тези две постни седмици – от 1 август до 14 авг...

01 август | 8:17
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Започват Богородичните пости

Започват Богородичните пости

София. Започват Богородичните пости, съобщиха от Светия синод на Българската православна църква. Постът, посветен на Майката Божия, продължава 2 седми...

01 август | 6:40
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