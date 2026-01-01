Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия
Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет
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Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет
Всяка хапка, която споделяме на нашата трапеза, допринася за укрепването на чувствата ни на братство и приятелство, каза посланик Уянък
Под слънцето има място за всеки, но всеки трябва да бъде добър към другите, каза д-р Мустафа Хаджи
Пожелаха си повече общи инициативи, чрез които да се подкрепя духовно българският народ
Обсъдиха въпроси, касаещи мюсюлманското вероизповедание
Надяваме се парламентът да намери решения на множество наболели въпроси, каза той
На срещата присъстваха още Искра Михайлова, Халил Летифов, Йордан Цонев
Обсъден бе и въпросът за хода на спешния ремонт на новата сградата на Главно мюфтийство в София
Човечеството трябва да се опомни, да спре насилието
Това реши Националната мюсюлманска конференция
Мустафа Хаджи посети Министерския съвет по покана на премиера
Дълговете на мюфтийството трупани от 2005 г. насам
Мустафа Хаджи беше преизбран за главен мюфтия на днешната национална мюсюлманска конференция в НДК. Други кандидати не бяха издигнати на форума. Решен...
Областният управител на Кърджали Илия Илиев се срещна с главния мюфтия Мустафа Хаджи, който е на двудневно посещение в Кърджалийско. Двамата разгов...
Патриарх Неофит и главният мюфтия Мустафа Хаджи настояха да се въведе час по религия в училищата. Главата на Българската православна църква прие в пат...
Пловдив. Президентът Росен Плевнелиев ще уважи на 7 август свещения мюсюлмански празник Рамазан Байрам и ще изрази почитта си към мюсюлманската общнос...