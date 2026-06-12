Дяволът наднича под митичен мост на Арда
Скалите наблизо пазят отпечатък от крака на ЛукавияСтроителят му - Уста Димитър, вградил сянката на млада невеста Буйна река е Арда. След порен дъжд...
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Скалите наблизо пазят отпечатък от крака на ЛукавияСтроителят му - Уста Димитър, вградил сянката на млада невеста Буйна река е Арда. След порен дъжд...