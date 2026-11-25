Любопитна обществена поръчка пусна Народното събрание. Тя е за доставка на кафе, напитки и пакетирани хранителни продукти за нуждите на служебните офиси, показва справка в Регистъра за обществени поръчки, цитирана от „Фокус“.

Прогнозната стойност на договора е 86 000 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, ако това се случи по-рано.

В техническата спецификация е заложен подробен опис на количествата за двугодишния период:

Захар на пакетчета – 102 000 броя (40 000 бяла и 62 000 кафява);

Кафе на зърна – 340 кг;

Кафе на капсули – 1 600 броя;

Инстантно кафе и капучино – 3 200 пакетчета, 800 буркана по 200 г и 600 броя капучино;

Чай на пакетчета – 10 600 броя;

Мед на кутийки – 1 800 броя;

Прясно мляко – 240 литра;

Плодови сокове (портокал, ябълка, кайсия, касис) – 860 литра;

Газирани напитки и вода (разфасовки от 0,5 л) – 6 400 бутилки, от които 3 000 са посочени като „тонизиращи, кофеинови“;

Шоколадови бонбони – 1 400 кутии (800 броя по 200–250 г и 600 броя по 400–500 г);

Ядки – 2 800 пакета (1 200 сурови и 1 600 печени);

Лимони – 24 кг.

Към доставките е включено и условие избраният изпълнител да предостави за безвъзмездно ползване до 10 кафемашини, както и да осигурява подмяната им в рамките на 24 часа при повреда.

В документацията е предвиден и механизъм за индексация – единичните цени на продуктите могат да бъдат актуализирани на всеки шест месеца спрямо официалната инфлация, отчетена от НСИ.

Таванът от 86 000 евро без ДДС обаче остава непроменен, което на практика означава, че при евентуално поскъпване на стоките парламентът ще получи по-малки количества в рамките на същия бюджет.