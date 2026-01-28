Общество

Екшън пред парламента. Посегнаха на депутатска кола

По случая е образувана проверка

Екшън пред парламента. Посегнаха на депутатска кола
28 яну 26 | 15:24
Мира Иванова

Инцидент е станал в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събрание, пише Glasnews.bg.Стъкло на автомобил, собственост на народен представител, е било счупено, а за случилото се съобщават очевидци пред медията. Сигналът е подаден малко след установяване на щетата.

На мястото незабавно са изпратени екипи на Пето районно управление на СДВР – София. Районът е бил временно отцепен, а служителите са извършили оглед на местопроизшествието. По първоначална информация няма данни за пострадали лица.

Разследващите проверяват записи от охранителни камери в района, които могат да дадат яснота дали става дума за умишлено посегателство, вандалска проява или друг вид инцидент.

По случая е образувана проверка.

Автор Мира Иванова

