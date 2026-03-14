Катастрофа с жертви край Радомир

Двама души са загинали, а други четирима са ранени при тежка катастрофа на пътя между радомирските селата Стефаново и Друган. Инцидентът е станал днес около 14:14 часа, показват данните от интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия на МВР.

По първоначална информация в участъка са се сблъскали странично два автомобила. Ударът е бил силен. Ранените са транспортирани за лечение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че заради катастрофата движението в района е затруднено. Трафикът се осъществява двупосочно само в едната лента, а на място движението се регулира от екипи на Пътна полиция.

Вчера катастрофа задръсти пътя между Перник и София. Инцидентът е станал след Владая в посока столицата. Два автомобила са се ударили, като няма данни за тежко ранени. При удара обаче единият се е завъртял и е препречил движението.

