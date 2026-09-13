Пак садизъм! Шокиращо видео с бой над дете разтърси Радомир
Четирима непълнолетни са в полезрението на полицията
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Четирима непълнолетни са в полезрението на полицията
Министърът на земеделието Пламен Абровски ще даде старт край Радомир
Разследва се принуда в съучастие и физическо насилие над детето в Радомир
Оживяват бизнес и традиции
Трафикът се осъществява двупосочно само в едната лента
Целта е кварталът да придобие красив, европейски вид, заяви кметът на общината
Два нови инцидента
Двойката са живели заедно от около година и половина, сочат данните на прокуратурата
Мъж пребил жена си до смърт
Причината е игра на гоненица
Детето е било леко премръзнало, но е в добро здравословно състояние
Цялата полиция накрак
За да накара наивниците да прогледнат
В Радомир е пълно с униформени служители, а причината е изчезналият 12-годишен Сашко
БСП е била силна тогава, когато дава кауза на обществото,каза социалистът
Правителството даде 2,1 млн. лв. за ремонта
Разпореждането влиза в сила от днес.
Днес радомирци отбелязаха празника на бозата
Пети празник на бозата се провежда в Радомир
Трусът е бил в 01:56 тази нощ на дълбочина 2 км