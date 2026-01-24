В наш град ликуват! Мегапроект за милиони превръща един квартал в рай

Амбициозен проект за благоустрояване и вертикална планировка на ж.к. „НОЕ“ в Радомир. Общината е обявила обществена поръчка за строителните дейности, чиято стойност е 2 944 865,41 евро без ДДС, пише Мироглед.

„Все още няма осигурено финансиране, но се надяваме, че ще намерим средства. Амбицията ни е благоустрояването да стартира след санирането на блоковете. Целта е кварталът да придобие красив, европейски вид“, заяви кметът на общината Кирил Стоев.

В обществената поръчка се предвижда подобряване на околната инфраструктура, чрез реконструкция на съществуващите транспортни достъпи (улици) и изграждане на един нов транспортен достъп до прилежащите на жилищните сгради паркинги. Паркоместата ще бъдат увеличени максимално. За целта ще бъде построен и закрит паркинг на две нива, който ще се намира пред НОЕ 3. Той ще е със застроена площ от 2408 м² и капацитет от 79 места.

