Бюджетът за 2027 година влиза за разглеждане в пленарната зала. Тази седмица депутатите трябва да обсъдят и гласуват на първо четене държавната план-сметка, която вече получи подкрепата на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Процедурата започва в разглеждането на т.нар. малки бюджети - на Здравната каса и на ДОО, които депутатите ще разглеждат на първо четене днес.

Управляващите заявиха готовност да направят редакции в проекта, но при условие че получат конструктивни предложения от опозицията. Залогът е голям - от бюджета зависят доходите на милиони българи, социалните плащания, инвестициите и финансовата стабилност на държавата.

Проектът предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт и възможност за поемане на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро. Очакванията са икономиката да нарасне с 2,5%, а средногодишната инфлация да достигне 4%.

Заплати: Минималната става 660 евро

Една от най-важните промени за работещите е увеличението на минималната работна заплата. От 1 януари 2027 г. тя е планирана да достигне 660 евро.

В бюджетната сфера е заложено увеличение на възнагражденията с 5%. За учителите и педагогическите специалисти ръстът трябва да бъде по-голям - 7,5 на сто.

Предвидени са и допълнителни средства за медицинските специалисти. За възнагражденията на лекарите специализанти са заложени още 30 млн. евро. Заплатата на специализантите, обучаващи се по държавна поръчка, се предвижда да достигне 1900 евро, а за тези извън нея е посочена подкрепа от 350 евро.

Съществена промяна засяга държавните служители. Според проекта те вече ще плащат сами осигурителните си вноски, вместо те да бъдат поемани от работодателя им - държавата. Предложението обхваща и заетите по Закона за съдебната власт.

Пенсиите: Увеличение от юли и по-висок таван

Пенсиите трябва да бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. Очакванията са увеличението да бъде около 8%, като точният размер ще зависи от приложението на швейцарското правило и окончателните параметри.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се предвижда да достигне 374,62 евро. Увеличава се и таванът на пенсиите - до 1874 евро.

В проекта са предвидени 552,6 млн. евро за осъвременяването на пенсиите. Линията на бедност за 2027 г. се предлага да бъде 443 евро.

Повече средства са заложени и за семействата с деца. Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст през втората година трябва да нарасне до 450 евро. Ако майката се върне на работа, вместо досегашните 50% от обезщетението тя ще получава 75%.

Предвижда се и увеличение на данъчните облекчения за деца - до 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 1500 евро за три и повече деца.

Данъци: 33% върху свръхпечалбите в определени сектори

Най-обсъжданите предложения в приходната част на бюджета са свързани с нови данъчни мерки. Управляващите предвиждат еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори. Заложената ставка е 33% за финансовата 2027 година.

В проекта е заложено повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 60 000 евро. Предвижда се и по-висок алтернативен данък за луксозните автомобили.

Максималният осигурителен доход трябва да нарасне до 2400 евро. Това означава, че хората с по-високи заплати ще плащат осигуровки върху по-голяма сума.

Важно уточнение е, че в проекта не се предвижда общо увеличение на основните ставки на данъка върху доходите и корпоративния данък. Част от приходните мерки обаче могат да засегнат конкретни групи работещи и бизнеси.

Ваучерите за храна - до 200 евро

Една от мерките, които пряко засягат работещите, е увеличаването на максималния месечен размер на ваучерите за храна от 102,26 на 200 евро.

Тук има важна подробност: необлагаемият праг остава на досегашното ниво от 102,26 евро. Тоест предложението за по-висок лимит не означава, че цялата сума до 200 евро автоматично ще бъде освободена от данъци и осигуровки.

Общата годишна квота за ваучерите се предлага да нарасне до 1,5 млрд. евро при сегашни 818 млн. евро.

Дефицитът и дългът - големият въпрос

Приходите в държавния бюджет за 2027 г. са планирани на около 51,07 млрд. евро, а разходите - на 55,97 млрд. евро. Разликата между тях е близо 4,9 млрд. евро.

Новият държавен дълг може да достигне 8,6 млрд. евро. В края на годината общият размер на държавния дълг се очаква да бъде 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП.

Капиталовата програма е около 6 млрд. евро. Предвидени са средства за инфраструктура, образование, здравеопазване и отбрана.

Така Бюджет 2027 събира в една план-сметка по-високи доходи и социални плащания, нови данъчни мерки и сериозен обем държавно финансиране. Предстои парламентът да реши кои предложения ще останат и кои ще бъдат променени между първото и окончателното гласуване.