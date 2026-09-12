Три условия за минималната заплата. Обещанието на министър Ефремова
Достоен доход дори за най-ниско платените, гарантира министърът. Помощта за отопление от 310 става 322 евро
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Достоен доход дори за най-ниско платените, гарантира министърът. Помощта за отопление от 310 става 322 евро
Осигуряват се на максималния осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро
Проектът предвижда по-висок максимален осигурителен доход, рекорден бюджет за здравеопазването
Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г.
Таванът на пенсиите няма да бъде променен и остава 3400 лева
Максималният осигурителен доход се вдига от 3 400 лв. на 3 750 лв.
Какво следва
София. Максималният месечен размер на осигурителния доход ще стане 2600 лева. Това решиха депутатите в последния момент, приемайки изменение в Закона...