Бюджетът влиза в парламента, ключови решения за заплати и пенсии
Ваучерите за храна скачат до 200 евро, държавните служители сами ще плащат осигуровките си
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Ваучерите за храна скачат до 200 евро, държавните служители сами ще плащат осигуровките си
Осъвременяват сумите с 5 на сто
Над 7000 казана в цялата страна бълват опасни питиета без контрол Това са едва 700 000 лева, докато винпромите внасят в хазната над 200 милиона Едва...